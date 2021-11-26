ЛИТВИНОВ ВИКТОР ЯКОВЛЕВИЧ
ЛИТВИНОВ ВИКТОР ЯКОВЛЕВИЧ - советский авиаконструктор, организатор авиационной промышленности, генерал-майор инженерно-авиационной службы.
Дважды Герой Социалистического Труда (1945, 1960). Окончил Таганрогский индустриальный техникум (1930), МАИ (1937). С 1930 года на заводе № 1 имени Авиахима в Москве: техник-конструктор, начальник технического бюро сборочного цеха, главный инженер (с 1941 года; с 1938 - заместитель), директор завода (с 1944 года). Участвовал в организации массового производства самолётов-разведчиков Р-5, серийного выпуска истребителей И-5 и И-7 (конструктор Н. Н. Поликарпов), нового скоростного и манёвренного истребителя И-200 (позднее назван МиГ-1 и МиГ-3, конструкторы Артём И. Микоян и М. И. Гуревич). Под руководством Литвинова впервые в отечественном самолётостроении был введён принцип параллельности (одновременно шла разработка конструкций самолёта, выпуск его чертежей и подготовка производства). В Великую Отечественную войну один из руководителей эвакуации производственных мощностей завода № 1 в Куйбышев и строительства на их базе Куйбышевского авиационного завода имени И. В. Сталина (ныне входит в состав «ЦСКБ Прогресс», Самара). Способствовал организации массового производства штурмовика Ил-2, руководил разработкой и внедрением кругового ленточного конвейера сборки крыла самолёта. В 1946-1962 годы под руководством Литвинова завод освоил серийный выпуск первых советских реактивных истребителей МиГ-9, МиГ-15 и МиГ-17, бомбардировщика Ил-28, дальнего бомбардировщика Ту-16, пассажирского авиалайнера Ту-104, двухступенчатой межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, сельско-хозяйственной техники. Заместитель министра общего машиностроения СССР (1965-1973 годы).
Награждён орденами Ленина (1941, 02.07.1945, 16.09.1945, 1957). Государственная премия СССР (1946, 1950).