ЛИТВИНОВ ВИКТОР ЯКОВЛЕВИЧ

ЛИТВИНОВ ВИКТОР ЯКОВЛЕВИЧ - советский авиа­кон­ст­рук­тор, ор­га­ни­за­тор авиационной промышленности, генерал-майор инженерно-авиационной служ­бы.

Два­ж­ды Ге­рой Социалистического Тру­да (1945, 1960). Окон­чил Та­ган­рог­ский ин­ду­ст­ри­аль­ный тех­ни­кум (1930), МАИ (1937). С 1930 года на за­во­де № 1 имени Авиа­хи­ма в Мо­ск­ве: тех­ник-кон­струк­тор, начальник тех­нического бю­ро сбо­роч­но­го це­ха, главный ин­же­нер (с 1941 года; с 1938 - заместитель), ди­рек­тор за­во­да (с 1944 года). Уча­ст­во­вал в ор­га­ни­за­ции мас­со­во­го про­изводства са­мо­лё­тов-раз­вед­чи­ков Р-5, се­рий­но­го вы­пус­ка ис­тре­би­те­лей И-5 и И-7 (кон­ст­рук­тор Н. Н. По­ли­кар­пов), но­во­го ско­ро­ст­но­го и ма­нёв­рен­но­го ис­тре­бите­ля И-200 (позд­нее на­зван МиГ-1 и МиГ-3, кон­струк­то­ры Ар­тём И. Ми­ко­ян и М. И. Гу­ре­вич). Под ру­ко­во­дством Литвинова впер­вые в отечественном са­мо­лё­то­строе­нии был вве­дён прин­цип па­рал­лель­но­сти (од­но­вре­мен­но шла раз­ра­бот­ка кон­ст­рук­ций са­мо­лё­та, вы­пуск его чер­те­жей и под­готов­ка про­изводства). В Великую Отечественную вой­ну один из ру­ко­во­ди­те­лей эва­куа­ции про­из­водственных мощ­но­стей за­во­да № 1 в Куй­бы­шев и строи­тель­ст­ва на их ба­зе Куй­бы­шев­ско­го ави­ационного за­во­да имени И. В. Ста­ли­на (ны­не вхо­дит в со­став «ЦСКБ Про­гресс», Са­ма­ра). Спо­соб­ст­во­вал ор­га­ни­за­ции мас­со­во­го про­из­вод­ст­ва штур­мо­ви­ка Ил-2, ру­ко­во­дил раз­ра­бот­кой и вне­дре­ни­ем кру­го­во­го лен­точ­но­го кон­вей­е­ра сбор­ки кры­ла са­мо­лёта. В 1946-1962 годы под ру­ко­во­дством Литвинова за­вод ос­во­ил се­рий­ный вы­пуск пер­вых советских ре­ак­тив­ных ис­тре­би­те­лей МиГ-9, МиГ-15 и МиГ-17, бом­бар­ди­ров­щи­ка Ил-28, даль­не­го бом­бар­ди­ров­щи­ка Ту-16, пас­са­жир­ско­го авиа­лай­не­ра Ту-104, двух­сту­пен­ча­той меж­кон­ти­нен­таль­ной бал­ли­стической раке­ты Р-7, сельско-хозяйственной тех­ни­ки. Заместитель министра об­ще­го ма­ши­но­строе­ния СССР (1965-1973 годы).

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Ле­ни­на (1941, 02.07.1945, 16.09.1945, 1957). Государственная премия СССР (1946, 1950).