ЛИСТОВ КОНСТАНТИН ЯКОВЛЕВИЧ

ЛИСТОВ КОНСТАНТИН ЯКОВЛЕВИЧ - российский ком­по­зи­тор, ди­ри­жёр.

Народный артист РСФСР (1973). В 1922 году окон­чил Са­ра­тов­скую консерваторию по клас­су ком­по­зи­ции Л. М. Ру­доль­фа и по клас­су фортепьяно И.А. Ро­зен­бер­га. С 1923 года жил в Мо­ск­ве, ра­бо­тал в те­ат­ре при Все­российском про­лет­куль­те, в 1934-1938 годы ди­ри­жёр Те­ат­ра обо­зре­ний, в 1938-1940 годы - Мо­с­ков­ской опе­рет­ты. В 1941-1945 годы музыкальный кон­суль­тант (ди­ри­жёр и кон­церт­мей­стер) По­лит­управ­ле­ния ВМФ СССР.

Один из ос­но­ва­те­лей жан­ра советской пес­ни. Сре­ди его ли­рических, пат­рио­тических и др. угих пе­сен (все­го свыше 800) все­на­род­ной по­пу­ляр­но­стью поль­зо­ва­лись «Пес­ня о та­чан­ке», «В зем­лян­ке», «Жди ме­ня», «Ма­хо­роч­ка», «Хо­ди­ли мы по­хо­да­ми», «Амур­ский вальс», «Се­ва­сто­поль­ский вальс». Ав­тор опер «Оле­ся» (по А.И. Ку­при­ну, 1957, Во­ро­неж) и «Дочь Ку­бы» (1961, Са­ра­тов), музыкальных ко­ме­дий и опе­ретт (все­го 10) «Меч­та­те­ли» (1950, Мо­ск­ва), «Се­ва­сто­поль­ский вальс» (1961, Вол­го­град), «Серд­це бал­тий­ца» (1964, Ле­нин­град), других со­чи­не­ний.