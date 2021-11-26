ЛИСТОПАДОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
ЛИСТОПАДОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ - российский музыкальный фольклорист.
В 1892-1902 годы работал школьным учителем в станице Екатерининская, где начал записывать на фонограф старинные казачьи песни. С 1902 года член Музыкально-этнографической комиссии при Московском университете, в 1902-1903 годы провёл «первую Донскую песенную экспедицию». В 1903-1907 годы учился в Московской консерватории, с 1904 года также на филологическом факультете Московского университетата (не окончил). В 1907-1920 годы работал в Саратове (с 1915 годапреподавал в консерватории), в музыкальных училищах Новочеркасска (1920-1934), Сталинабада (1934-1936; ныне Душанбе). С 1936 года в Ростове-на-Дону, где руководил хором донских казаков. Провёл множество фольклорных экспедиций, последняя состоялась в 1940 году (поселения казаков-некрасовцев в Краснодарском крае).
Открыватель и крупнейший исследователь донской казачьей традиции многоголосного пения, записал множество напевов с текстами, среди них - песни былинные и исторические, полный круг песен казачьей свадьбы (часть песен, опубликованных в 5-томном собрании, представляет собой реконструкцию многоголосия на основе фонозаписей отдельных голосов, сделанных в разное время). Записывал песни других традиций: русские орловские и пензенские, украинские, татарские, таджикские, узбекские, уйгурские, калмыцкие.
Сочинения:
Донская казачья песня. М., 1905.
Народная казачья песня на Дону // Труды музыкально-этнографической комиссии. М., 1906. Т. 1.
Записи народных песен в 1904 г. // Там же. М., 1911. Т. 2; Песни донских казаков. М., 1911 (совм. с С. Я. Арефиным).
Песни донских казаков: В 5 т. М., 1949–1954.