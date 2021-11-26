ЛИСТОПАДОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

ЛИСТОПАДОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ - российский музыкальный фольк­ло­рист .

В 1892-1902 годы ра­бо­тал школь­ным учи­те­лем в ста­ни­це Ека­те­ри­нин­ская, где на­чал за­пи­сы­вать на фо­но­граф ста­рин­ные ка­за­чьи пес­ни. С 1902 года член Музыкально-этнографической комиссии при Московском университете , в 1902-1903 годы про­вёл «пер­вую Дон­скую пе­сен­ную экс­пе­ди­цию». В 1903-1907 годы учил­ся в Московской консерватории , с 1904 года так­же на фи­ло­ло­гическом факультете Московского университетата (не окон­чил). В 1907-1920 годы ра­бо­тал в Са­ра­то­ве (с 1915 годапре­по­да­вал в консерватории ), в музыкальных учи­ли­щах Но­во­чер­кас­ска (1920-1934), Ста­ли­на­ба­да (1934-1936; ны­не Ду­шан­бе). С 1936 года в Рос­то­ве-на-До­ну, где ру­ко­во­дил хо­ром дон­ских ка­за­ков. Про­вёл мно­же­ст­во фольклорных экспедиций , по­след­няя со­стоя­лась в 1940 году (по­се­ле­ния ка­за­ков-не­кра­сов­цев в Крас­но­дар­ском крае).

От­кры­ва­тель и круп­ней­ший ис­сле­до­ва­тель дон­ской ка­зачь­ей тра­ди­ции мно­го­го­лос­но­го пе­ния, за­пи­сал мно­жест­во на­пе­вов с тек­ста­ми, сре­ди них - пес­ни бы­лин­ные и ис­то­рические , пол­ный круг пе­сен ка­зачь­ей свадь­бы (часть пе­сен, опуб­ли­ко­ван­ных в 5-том­ном со­б­ра­нии, пред­став­ля­ет со­бой ре­кон­ст­рук­цию мно­го­го­ло­сия на ос­но­ве фо­но­за­пи­сей отдельных го­ло­сов, сде­лан­ных в раз­ное вре­мя). За­пи­сы­вал пес­ни других тра­ди­ций: рус­ские ор­лов­ские и пен­зен­ские, ук­ра­ин­ские, та­тар­ские, тад­жик­ские, уз­бек­ские, уй­гур­ские, кал­мыц­кие.

Сочинения:

Дон­ская ка­за­чья пес­ня. М., 1905.

На­род­ная ка­за­чья пес­ня на До­ну // Тру­ды му­зы­каль­но-эт­но­гра­фи­че­ской ко­мис­сии. М., 1906. Т. 1.

За­пи­си на­род­ных пе­сен в 1904 г. // Там же. М., 1911. Т. 2; Пес­ни дон­ских ка­за­ков. М., 1911 (совм. с С. Я. Аре­фи­ным).

Пес­ни дон­ских ка­за­ков: В 5 т. М., 1949–1954.