ЛЕНИНГРАДСКИЙ ИСТОРИИ, ФИЛОСОФИИ И ЛИНГВИСТИКИ ИНСТИТУТ

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ИСТОРИИ, ФИЛОСОФИИ И ЛИНГВИСТИКИ ИНСТИТУТ - высшее учебное заведение в СССР .

Об­ра­зо­ван в 1930-1931 годах как Ле­нинградский ис­то­ри­ко-лин­гвис­тический институт (ЛИЛИ) в ре­зуль­та­те вы­де­ле­ния из со­ста­ва ЛГУ ис­то­ри­ко-лин­гвис­тического факультета. Институт имел ис­то­ри­ко-ли­те­ра­тур­ное, му­зей­но-крае­ведческие и ре­дак­ци­он­но-из­да­тель­ское от­де­ле­ния. По­сле соз­да­ния фи­лософского от­де­ле­ния (1933 год) пе­ре­име­но­ван в ЛИФЛИ. В 1934 году от­де­ле­ния ре­ор­га­ни­зо­ва­ны в лин­гвис­тический, литературный, ис­то­рический, фи­лософский факультеты, при них соз­да­на ас­пи­ран­ту­ра. В 1936/1937 году фи­лософские и ис­то­рические факультеты объ­е­ди­не­ны с вос­соз­дан­ным в 1934 году ис­то­рическим факультетом ЛГУ, на ба­зе двух других факультетов ЛИФЛИ об­ра­зо­ван фи­ло­ло­гический факультет ЛГУ.

Го­то­вил «воо­ру­жён­ных мар­кси­ст­ско-ле­нин­ской ме­то­до­ло­ги­ей» пе­да­го­гов и на­учных ра­бот­ни­ков для выс­шей шко­лы, НИИ, стар­ших клас­сов сред­ней шко­лы. Обя­зательными дис­ци­п­ли­на­ми яв­ля­лись по­лит­эко­но­мия, диа­лек­тический и ис­то­рический ма­те­риа­лизм. В институте соз­да­ны ка­фед­ра клас­сической фи­ло­ло­гии (1932 год), на ко­то­рой во­зоб­нов­ле­но пре­кра­тив­шее­ся к концу 1920-х годов пре­по­да­ва­ние ан­тич­ных язы­ков и ли­те­ра­ту­ры, ка­фед­ры ис­то­рии западноев­ропейской ли­те­ра­ту­ры (1933 год), фольк­ло­ра (1934 год). В институте пре­по­да­ва­ли И.М. Гревс, Б.Д. Гре­ков, В.Ф. Шиш­ма­рёв, В.М. Жир­мун­ский, М.П. Алек­се­ев, И.И. Ме­ща­ни­нов, В.В. Стру­ве, Е.В. Тар­ле, И.А. Ор­бе­ли, Н.С. Дер­жа­вин, С.П. Об­нор­ский, Н.Я. Марр и др.

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