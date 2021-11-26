ДОБЫЧИН ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ На чтение: 1 минута

ДОБЫЧИН ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ - русский прозаик .

Из се­мьи вра­ча. Учил­ся в Пе­тербургском по­ли­тех­ническом институте. Ра­бо­тал ста­ти­сти­ком-­эко­но­ми­стом на До­ну и в Средней Азии (1915-1916 годы), в Пет­ро­гра­де (1917 год), за­тем в Брян­ске (1918-1934 годы). С 1934 года жил в Ленин­гра­де .

Пер­вый рас­сказ («Встре­чи с Лиз») опуб­ли­ко­вал в 1924 году. В цен­тре твор­че­ст­ва Добычина - те­ма ду­хов­ной пус­то­ты, по­шло­сти и ту­по­сти про­вин­ци­альной жиз­ни, ужас и аб­сурд не­под­виж­ной по­все­днев­но­сти: сборники рас­ска­зов «Встре­чи с Лиз» (1927 год), «Порт­рет» (1931 год), ро­ман «Го­род Эн» (1935 год), по­весть «Шур­ки­на род­ня» (опубли­ко­вана в 1993 году).

Про­зе Добычина, сти­ли­сти­че­ски близ­кой мо­дер­низ­му , при­сущи сдер­жан­ная иро­ния, от­стра­нён­ная со­зер­ца­тель­ность, ла­ко­низм, сце­п­ле­ние эпи­зо­дов по прин­ци­пу мон­та­жа, за­ме­нив­ше­го тра­диционный сю­жет. Ока­зав­шись вес­ной 1936 года объ­ек­том яро­ст­ных на­па­док кри­ти­ки, об­ви­няв­шей Добычина в фор­ма­лиз­ме и клас­со­вой чу­ж­до­сти, Добычин ушёл из до­ма и бес­след­но ис­чез. Про­из­ве­де­ния Добычина пе­ре­ве­де­ны на многие иностранные язы­ки.

Сочинения:

Полное собрание сочинений и пи­сем / Сост., вступ. ст. и прим. В. С. Бах­ти­на. СПб., 1999.

Иллюстрация :

Добычин Л. И. Архив БРЭ.