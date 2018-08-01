Краткий курс истории. «Золотая Звезда»
1 августа 1939 года была учреждена медаль «Герой Советского Союза», впоследствии – «Золотая Звезда». Звание Высшее звание, которого мог быть удостоен человек в СССР, – это звание Героя Советского Союза. Оно было учреждено в 1934 году. Высшая степень отличия в СССР присваивалась в связи с совершением геройского подвига. Первоначально свидетельством присвоения этого звания служила грамота ЦИК. В 1936 году в дополнение к грамоте стал вручаться орден Ленина. Предполагалось, что в честь дважды Героя Советского Союза должен был устанавливаться его бронзовый бюст на малой родине, в честь трижды Героя – в Москве, у Дворца Советов. Бюсты Героев Советского Союза. Город Никольск,...
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1 августа 1939 года была учреждена медаль «Герой Советского Союза», впоследствии – «Золотая Звезда».
Звание
Высшее звание, которого мог быть удостоен человек в СССР, – это звание Героя Советского Союза. Оно было учреждено в 1934 году. Высшая степень отличия в СССР присваивалась в связи с совершением геройского подвига. Первоначально свидетельством присвоения этого звания служила грамота ЦИК. В 1936 году в дополнение к грамоте стал вручаться орден Ленина. Предполагалось, что в честь дважды Героя Советского Союза должен был устанавливаться его бронзовый бюст на малой родине, в честь трижды Героя – в Москве, у Дворца Советов.
Бюсты Героев Советского Союза. Город Никольск, Пензенская область
Медаль
В 1939 году последовал указ Президиума Верховного Совета СССР о вручении Герою Советского Союза, помимо грамоты и ордена Ленина, специальной медали «Герой Советского Союза» с целью особого отличия носителя звания. Но в том же году название медали поменялось на «Золотую Звезду». Автором эскиза главного нагрудного знака отличия в СССР стал советский архитектор Мирон Мержанов. Фактически он создал несколько вариантов знака в формате эскиза, из которых окончательный выбрал Сталин. Причем выбор пал на последний эскиз, который Мержанов создал по совету Героя Советского Союза, летчика Михаила Громова.
Архитектор Мержанов
Мержанов был личным архитектором Сталина, проектировал для него и других виднейших деятелей СССР дачи. Мержанову также принадлежит авторство золотой медали «Серп и Молот», вручаемой Героям Социалистического Труда. Его дальний родственник – Иван Айвазовский. В годы Великой Отечественной войны Мержанов занимался проектированием объектов ГО Москвы, в 1943 году был арестован, но, как высококлассный специалист, трудился в шарашках. Был освобожден в 1954 году, умер в 1975-м в Москве. Подробнее о Героях Советского Союза читайте в онлайн-энциклопедии «Всемирная история» Российского военно-исторического общества.
Фото обложки: трижды Герои Советского Союза - А.Покрышкин, Г.Жуков, И.Кожедуб