Краткий курс истории. Знаменитый детский поэт 3 ноября 1887 года родился русский поэт, литературный критик и переводчик Самуил Яковлевич Маршак. Наследие фамилии Самуил Яковлевич родился в Воронеже, а вырос в областном Острогожске. Отец – сотрудник мыловаренного завода, мать – домохозяйка. Согласно семейному преданию, фамилия «Маршак» была унаследована от известного предка-раввина, жившего в XVII веке, а точнее, от сокращенного выражения на иврите «Наш учитель ребе Аарон Шмуэль Кайдановер». С.Я. Маршак, его жена С.М. Маршак, дочь Натанель Трагическая случайность После окончания гимназии Маршак перебрался в Петербург для продолжения обучения. Начал писать, подружился с Максимом Горьким. На малой родине бывал нечасто, пока его не застала Первая мировая война. В... На чтение: 1 минута

3 ноября 1887 года родился русский поэт, литературный критик и переводчик Самуил Яковлевич Маршак.

Наследие фамилии

Самуил Яковлевич родился в Воронеже, а вырос в областном Острогожске. Отец – сотрудник мыловаренного завода, мать – домохозяйка. Согласно семейному преданию, фамилия «Маршак» была унаследована от известного предка-раввина, жившего в XVII веке, а точнее, от сокращенного выражения на иврите «Наш учитель ребе Аарон Шмуэль Кайдановер».

С.Я. Маршак, его жена С.М. Маршак, дочь Натанель

Трагическая случайность

После окончания гимназии Маршак перебрался в Петербург для продолжения обучения. Начал писать, подружился с Максимом Горьким. На малой родине бывал нечасто, пока его не застала Первая мировая война. В 1915 году Самуила Яковлевича вызвали в Острогожск на обследование для призыва в армию. Однако слабое зрение явилось достаточной причиной, чтобы избежать мобилизации. Тогда же случилась ужасная трагедия. Годовалая дочь писателя погибла ошпаренная упавшим на нее самоваром. После этого Маршак принял решение посвятить свою жизнь и талант детям. Кстати, в сказках Маршака много внимания уделено огню. Сам писатель связывал это со своим другим печальным воспоминанием – в детстве Маршак увидел и хорошо запомнил пожар во дворе.

C.Я. Маршак и М. Горький

Защитник коллег-поэтов

В Воронеже Самуил Яковлевич жил до 1917 года, затем снова отправился в Петербург (последний раз на малой родине он побывал в 1930-х годах, когда его пригласили пионеры). Став знаменитым, поэт и переводчик оказался на высоком счету у советской власти. Об этом говорят Ленинская и четыре Сталинские премии, безнаказанная помощь опальным товарищам по литературному цеху – Ахматовой и Цветаевой. Директору Гослита, отказавшемуся издавать работы Бродского, Маршак прямо сказал, что он просто трус. Самуила Яковлевича не стало 4 июля 1964 года.