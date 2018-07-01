Краткий курс истории. Вера Мухина 1 июля (н. ст.) 1889 года родилась Вера Игнатьевна Мухина, советский скульптор-монументалист, лауреат пяти Сталинских премий, наиболее известная в качестве автора монумента «Рабочий и колхозница». Скульптура – чудо. Все совершается как в Библии.Сначала было Слово. Замысел. Потом глина. Из нее вылеплен человек.В. И. Мухина Лицо Вера Мухина появилась на свет в Риге в купеческой семье. Она вспоминала, что художественные наклонности унаследовала от отца, который в молодости любил копировать картины Айвазовского, с чего начинала она и сама. Отец оценил творчество дочери и нанял для нее учителя. В рождественские каникулы 1912 года, когда Мухина каталась на санях в гостях в имении дяди... На чтение: 1 минута

1 июля (н. ст.) 1889 года родилась Вера Игнатьевна Мухина, советский скульптор-монументалист, лауреат пяти Сталинских премий, наиболее известная в качестве автора монумента «Рабочий и колхозница».

Скульптура – чудо. Все совершается как в Библии. Сначала было Слово. Замысел. Потом глина. Из нее вылеплен человек. В. И. Мухина

Лицо

Вера Мухина появилась на свет в Риге в купеческой семье. Она вспоминала, что художественные наклонности унаследовала от отца, который в молодости любил копировать картины Айвазовского, с чего начинала она и сама. Отец оценил творчество дочери и нанял для нее учителя. В рождественские каникулы 1912 года, когда Мухина каталась на санях в гостях в имении дяди в Смоленске, она врезалась в дерево и сильно повредила лицо. Последовали семь операций в течение полугода. Словно вылепленное заново врачами, лицо, пусть и походившее на мужское, открыло художнице ее истинное предназначение: отныне она думала только о скульптуре.

Любовь и война

После учебы в художественной академии в Париже в 1912–1914 годах Вера вернулась в Москву и с несколькими друзьями-художниками сняла мастерскую в Крестовоздвиженском переулке. С началом Первой мировой войны Мухина стала работать в военном госпитале, в 1918 году вышла замуж за военного врача, бывшего главного хирурга Брусиловского фронта, Алексея Замкова. Времена тогда настали тяжелые, шла Гражданская война. Мухина бралась за любую работу: выставки, обложки журналов, декор театральных костюмов, этикетки для консервов. В 1920-е годы Замкова сослали в Воронеж, супруга последовала за ним, между тем у них уже был маленький сын.

Вера Мухина и Борис Иофан

Мастер

Для международного конкурса в Париже Мухина готовила проект на даче в Абрамцево, где она любила работать. В 1937 году всем известная величественная скульптура «Рабочий и колхозница» засияла посреди Парижа. После закрытия выставки ее перевезли в Москву, а французы неоднократно хотели скульптуру выкупить. Мухина обладала незаурядным талантом скульптора, но ее способности были востребованы в куда меньшей степени, чем могло бы быть. Примерно 20 ее проектов остались нереализованными. Дело было в исключительной честности и бескомпромиссности Мухиной. Последним творением мастера стал памятник Чайковскому у входа в Московскую консерваторию, который живьем она так и не увидела, но обязательно просила в своем завещании установить его. Веры Игнатьевны не стало 6 октября 1953 года.