Краткий курс истории. Уникальное отечественное единоборство 16 ноября 1938 года считается днем рождения отечественной спортивной дисциплины – самбо (самозащита без оружия). В этот день был издан приказ «О развитии борьбы вольного стиля (самбо)». Сегодня мы рассказываем об истории возникновения этого уникального единоборства. Инструмент социализации История создания и развития самбо неразрывно связана с задачами, вставшими перед молодой страной Советов в 1920–1930-х годах. Тогда возникла острая необходимость создания социального института, способного сплотить энергичных членов советского общества и позволявшего социализировать колоссальное количество безнадзорных детей, оказавшихся на улицах в результате Гражданской войны 1917–1922 годов. Два направления На базе Московского пролетарского спортивного общества «Динамо» в 1923 году бывший военный, один из... На чтение: 1 минута

16 ноября 1938 года считается днем рождения отечественной спортивной дисциплины – самбо (самозащита без оружия). В этот день был издан приказ «О развитии борьбы вольного стиля (самбо)». Сегодня мы рассказываем об истории возникновения этого уникального единоборства.

Инструмент социализации

История создания и развития самбо неразрывно связана с задачами, вставшими перед молодой страной Советов в 1920–1930-х годах. Тогда возникла острая необходимость создания социального института, способного сплотить энергичных членов советского общества и позволявшего социализировать колоссальное количество безнадзорных детей, оказавшихся на улицах в результате Гражданской войны 1917–1922 годов.

Два направления

На базе Московского пролетарского спортивного общества «Динамо» в 1923 году бывший военный, один из учредителей «Динамо» Виктор Спиридонов начинает развивать особую дисциплину прикладного характера – самоз (от «самозащита»), которая включает элементы различных единоборств. Однако система Спиридонова предназначалась только для подготовки спецслужб и была недоступна для изучения простыми гражданами. Параллельно обладатель второго дана по дзюдо Василий Ощепков, преподаватель Московского института физкультуры, формирует собственную систему «борьбы вольного стиля». Постепенно спортивная система Ощепкова и боевая система Спиридонова слились, образовав самбо, с сохранением обоих направлений подготовки.

Мировое признание

В 1939 году был проведен первый чемпионат всесоюзного уровня по самбо. Великая Отечественная война прервала череду соревнований, но и выявила высокие патриотические качества самбистов. В 1950-х новый вид спорта вышел на международную арену и зарекомендовал себя на самом высоком уровне. Отечественные самбисты одержали ряд уверенных побед на соревнованиях по дзюдо в различных странах мира. А после того как советские самбисты заняли второе место в общекомандном зачете по дзюдо на летних Олимпийских играх в Токио, впечатленные японцы создали свою федерацию самбо. Успех советской спортивной дисциплины был столь велик, что в 1966 году она была официально признана международным видом спорта.