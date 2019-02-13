Краткий курс истории. Спасение челюскинцев 13 февраля 1934 года в Чукотском море затонул советский пароход «Челюскин». Покоритель Арктики Биография парохода «Челюскин» была очень короткой. Советское правительство заказало это судно известной датской компании «Бурмейстер и Вайн», оно сошло со стапелей в 1933 году. Пароход был современный, имел усиленный корпус и мог развивать скорость 12 узлов. Планировалось, что пароход откроет регулярную навигацию по Северному морскому пути и тем самым подтвердит приоритеты Советского Союза в Арктике. Большим энтузиастом этого проекта стал учёный с мировым именем Отто Юльевич Шмидт. В 1932 году ему удалось на ледокольном пароходе «Александр Сибиряков» пройти по Севморпути за одну навигацию, правда, в конце плавания... На чтение: 1 минута

13 февраля 1934 года в Чукотском море затонул советский пароход «Челюскин».

Покоритель Арктики

Биография парохода «Челюскин» была очень короткой. Советское правительство заказало это судно известной датской компании «Бурмейстер и Вайн», оно сошло со стапелей в 1933 году. Пароход был современный, имел усиленный корпус и мог развивать скорость 12 узлов.

Планировалось, что пароход откроет регулярную навигацию по Северному морскому пути и тем самым подтвердит приоритеты Советского Союза в Арктике. Большим энтузиастом этого проекта стал учёный с мировым именем Отто Юльевич Шмидт. В 1932 году ему удалось на ледокольном пароходе «Александр Сибиряков» пройти по Севморпути за одну навигацию, правда, в конце плавания пароход потерял винт, и оставшиеся мили он прошёл на буксире.

Пароход «Челюскин» летом 1933 года в Ленинграде. Источник: https://ru.wikipedia.org/

Дрейф во льдах

Первый успех воодушевил руководство страны, было создано Главное управление Северного морского пути, началась подготовка к его освоению. Возглавить экспедицию парохода «Челюскин» назначен Шмидт, а капитаном – Владимир Воронин. 2 августа 1933 года тысячи людей провожали пароход из Мурманска во Владивосток. На борту было 112 пассажиров. Корабль во время движения отрабатывал и практические задачи для будущего. В трудных ситуациях предусматривалось участие ледоколов.

Большая часть пути была преодолена благополучно, но всё изменилось в Чукотском море. Здесь дорогу преградили сплошные льды, ледокол был далеко и уже не мог помочь, да и на быстрое потепление тоже не приходилось рассчитывать. 23 сентября «Челюскин» был полностью заблокирован льдами. Начался беспримерный дрейф корабля, продолжавшийся пять месяцев. Казалось, что самое страшное уже позади, до чистой воды Берингова пролива оставалось несколько миль, когда в результате мощнейшего сжатия пароход был раздавлен льдами и затонул.

Ф. Решетников. Гибель «Челюскина». Источник: http://www.cheluskin.ru/

Подвиг лётчиков

На лёд был высажены почти все пассажиры и экипаж. Были также выгружены приготовленные заранее запасы продовольствия, палатки, спальные мешки и т.д. При разгрузке единственным погибшим оказался завхоз Б.Г. Могилевич. Потерпевшие кораблекрушение смогли организовать в ледовом лагере чёткую дисциплину и порядок, благодаря чему удалось сохранить жизнь людей и создать условия для дальнейшей эвакуации.

Трагедия в Беринговом проливе всколыхнула всю страну. Тысячи людей рвались спасать экспедицию. В Москве был создан штаб, который возглавил Валериан Куйбышев. Рассмотрев разные предложения, сочли лучшим вариантом использование авиации. Первым самолётом, севшим на льдине, был АНТ-4 Анатолия Ляпидевского. Примечательно, что до этого он произвёл 28 вылетов и только 29-й стал удачным. Поискам экспедиции мешали очень плохие погодные условия, особенно сильный туман. Ляпидевский совершил подвиг, он сумел сесть в 40-градусный мороз на площадке 150 на 400 метров. В первый раз удалось вывезти 10 женщин и двоих детей. Во второй раз подвёл самолёт, и Ляпидевский вынужден был остаться на льдине.

Лётчики, принимавшие участие в спасении экспедиции с парохода «Челюскин». Слева - Герой Советского Союза Николай Каманин. Источник: https://ria.ru/

Основной вывоз потерпевших крушение начался через 13 дней и длился две недели. Всех эвакуировали за 24 рейса. Страна высоко отметила подвиг спасателей. Золотую звезду №1 получил лётчик А. Ляпидевский. Также Героями Советского Союза стали Николай Каманин, Михаил Водопьянов, Иван Доронин, Сигизмунд Леваневский, Василий Молоков и Маврикий Слепнев. Это были первые Герои Советского Союза.

Остальные участники спасения были награждены орденами и медалями. Были награждены и все участники экспедиции.

19 июня 1934 года в Москве при огромном стечении народа состоялась торжественная встреча челюскинцев.

Ликующие толпы москвичей встречают участников ледовой эпопеи «Челюскина». Источник: https://ria.ru/

Память о героях лётчиках также бережно сохраняется в нашей стране. В декабре 2014 года на аллее Девичьего Поля состоялось торжественное открытие памятника в честь 100-летия Дальней авиации . Он поставлен по инициативе командования, Военного совета и Совета ветеранов Дальней авиации при активной поддержке Российского военно-исторического общества . Это дань российским и советским лётчикам, совершавшим героические поступки в мирное и военное время. На монументе высечен девиз лётчиков Дальней авиации: «Мастерство, Отвага, Достоинство, Честь».

Обложка: http://www.cheluskin.ru/