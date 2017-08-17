Первый съезд советских писателей C 17 августа по 1 сентября 1934 года в Москве проходил Первый съезд советских писателей. В течение нескольких последующих лет около трети его участников погибло в тюрьмах и ГУЛАГе. Преодолевая раскол Необходимость проведения общего съезда советских писателей назрела задолго до самого съезда. Максим Горький, обладавший большим авторитетом в то время, поддерживал Российскую ассоциацию пролетарских писателей (РАПП). По его мнению, там объединились наиболее талантливые писатели-партийцы. Сталин же считал, что нужно дать дорогу молодым, но уже проявившим себя авторам (например, Шолохову, Фадееву и др.), которые в будущем смогли бы организовать новую советскую литературу и преодолеть склоки в РАПП. Весной 1932 года вышло... На чтение: 1 минута

C 17 августа по 1 сентября 1934 года в Москве проходил Первый съезд советских писателей. В течение нескольких последующих лет около трети его участников погибло в тюрьмах и ГУЛАГе.

Преодолевая раскол

Необходимость проведения общего съезда советских писателей назрела задолго до самого съезда. Максим Горький, обладавший большим авторитетом в то время, поддерживал Российскую ассоциацию пролетарских писателей (РАПП). По его мнению, там объединились наиболее талантливые писатели-партийцы. Сталин же считал, что нужно дать дорогу молодым, но уже проявившим себя авторам (например, Шолохову, Фадееву и др.), которые в будущем смогли бы организовать новую советскую литературу и преодолеть склоки в РАПП. Весной 1932 года вышло постановление ЦК ВКП(б), призывавшее к объединению разрозненных писательских групп в единую структуру.

М. Горький и И.В. Сталин

Против «нытиков»

Главным направлением в советской литературе съезд признал социалистический реализм. О нём много и основательно писал ещё Луначарский (до 1929 года бывший наркомом просвещения). Главной особенностью соцреализма было его отличие от «буржуазного» (то есть критического) реализма, заключавшееся в том, чтобы не критиковать различные недостатки, а показывать то светлое будущее, которое сейчас строится. Луначарский называл «буржуазных» реалистов – нытиками, а соцреалистов – активными борцами за пересоздание существующих несовершенств.

А.В. Луначарский

Рука помощи

Съезд проходил пафосно, официозно. С одной стороны, было ясно: надо принять и утвердить то, что предлагает Партия. С другой – с помощью чекистов, под надзором которых проходило мероприятие, необходимо было понять: кто из писателей негативно настроен к политической ангажированности в литературе. Недовольных было много… Им это аукнется тюрьмой и ссылкой. Тем не менее писательский союз стал той организацией, которая долгие годы помогала авторам в нелёгкой писательской жизни, оказывала поддержку молодым и талантливым и вела по жизни тех, кто заслужил читательское признание.