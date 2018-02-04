Краткий курс истории. Певец русской природы 4 февраля 1873 года родился Михаил Михайлович Пришвин. Выходец из купечества, свою жизнь посвятил описанию родных просторов, какими он их видел. Светопись Молодой писатель, путешествуя по Русскому Северу, увлекся фотографией. Свои рассказы он стремился проиллюстрировать изображением, для того чтобы дополнить образ. Пришвин ценил фотографию за скорость, за возможность поймать почти неуловимое. В 1930-е годы, когда ничего толком нельзя было купить за границей, Пришвин подписал контракт на издание книги, в которой главную роль играли бы его снимки. Ввиду плачевного состояния своего фотоаппарата он обратился в Наркомторг СССР за разрешением заказать из Германии необходимую технику. Разрешение и аппараты Михаил Михайлович получил, и... На чтение: 1 минута

4 февраля 1873 года родился Михаил Михайлович Пришвин. Выходец из купечества, свою жизнь посвятил описанию родных просторов, какими он их видел.

Светопись

Молодой писатель, путешествуя по Русскому Северу, увлекся фотографией. Свои рассказы он стремился проиллюстрировать изображением, для того чтобы дополнить образ. Пришвин ценил фотографию за скорость, за возможность поймать почти неуловимое. В 1930-е годы, когда ничего толком нельзя было купить за границей, Пришвин подписал контракт на издание книги, в которой главную роль играли бы его снимки. Ввиду плачевного состояния своего фотоаппарата он обратился в Наркомторг СССР за разрешением заказать из Германии необходимую технику. Разрешение и аппараты Михаил Михайлович получил, и вскоре родилась книга «Охота с камерой».

Труд всей жизни

Пришвин известен широкому кругу читателей как певец русской природы. Однако его личный дневник, который он вел в течение 50 лет, стал поистине главной работой его жизни. Именно в дневниковых записях можно найти его рассуждения о политике, философских вопросах, описания современников и значимых событий. Однажды несколько страниц дневника чуть не стоили ему свободы, но каким-то чудом обошлось.

М.М.Пришвин в загорском доме. Рядом стоит А.М.Коноплянцев

Пусть дорога вдаль бежит

Свой писательский путь Пришвин начал с нескольких научных трудов по агрономии (Михаил Михайлович по образованию был агроном), с газетных статей. Затем он на европейском севере собирал сказки коренных народов. А потом было путешествие по Русскому Северу и очерки северных народов, принесшие ему признание и известность. Михаил Михайлович Пришвин имел довольно необычные взгляды на то, каким должен быть личный автомобиль. Он считал, что машина должна иметь характер, то есть ломаться время от времени, иногда не заводиться: все это помогает ценить передвижение еще больше. Автомобиль был нужен ему для поездок по европейской части нашей страны, где он много наблюдал за природой, а свои ощущения от таких встреч переносил на бумагу.