Краткий курс истории. Отец танка Т-34 3 декабря 1898 года родился советский конструктор, создатель танка Т-34 Михаил Ильич Кошкин. Мальчик из кондитерской Михаил родился в семье крестьян в Ярославской губернии. Земли не хватало, поэтому отец семейства был вынужден заниматься подработкой на промыслах, где надорвался и впоследствии, в 1905 году, умер, оставив троих малолетних детей на руках у жены. В возрасте 14 лет юный Кошкин отправился в Москву, чтобы материально помогать матери, и устроился в карамельный цех кондитерской фабрики, известной сегодня под названием «Красный Октябрь». Затем была Первая мировая и Гражданская войны. В ходе последней рядовой Кошкин выступил на стороне большевиков, воевал на Русском Севере, бился против... На чтение: 1 минута

3 декабря 1898 года родился советский конструктор, создатель танка Т-34 Михаил Ильич Кошкин.

Мальчик из кондитерской

Михаил родился в семье крестьян в Ярославской губернии. Земли не хватало, поэтому отец семейства был вынужден заниматься подработкой на промыслах, где надорвался и впоследствии, в 1905 году, умер, оставив троих малолетних детей на руках у жены. В возрасте 14 лет юный Кошкин отправился в Москву, чтобы материально помогать матери, и устроился в карамельный цех кондитерской фабрики, известной сегодня под названием «Красный Октябрь». Затем была Первая мировая и Гражданская войны. В ходе последней рядовой Кошкин выступил на стороне большевиков, воевал на Русском Севере, бился против Врангеля. Решительность, инициативность и смелость Михаила Ильича привели его на пост политработника в университете, в 1924 году – на должность руководителя кондитерской фабрики в Вятке.

М.И. Кошкин

Целеустремленный упрямец

Поскольку в 1929 году советское правительство решило срочно повышать обороноспособность страны и разрабатывать собственные современные танки, потребовались соответствующие кадры, которые тоже надо было подготовить. Кошкина отправили учиться в Ленинградский политехнический институт на кафедру «Автомобили и тракторы». Освоить с нуля новое дело помогли феноменальные целеустремленность и упрямство будущего «отца» Т-34. В течение двух лет после окончания вуза Кошкин дорастет до заместителя начальника конструкторского бюро, примет участие в разработке танка Т-29 и опытной модели Т-111. За свои заслуги Кошкин был удостоен ордена Красной Звезды.

Советский танк Т-111

Приближалась война

В 1936 году новый вихрь судьбы уносит Кошкина на должность начальника Харьковского танкового КБ завода № 183. Он руководит модернизацией танка БТ-7, а с 1937 года берется за выполнение задания Автобронетанкового управления РККА – разработать новый колесно-гусеничный танк. В те годы приближение большой войны витало в воздухе, приходилось работать быстрыми темпами. Кошкин понимал, что новый танк должен быть быстроходным, обладать серьезной огневой мощью, высокой проходимостью и крепкой бронёй, способной выдержать артиллерийский огонь. Так «родились» танки А-20 и А-32, которые с учетом доработок, понадобившихся после боевого крещения в сражениях Советско-финской войны 1939–1940 годов, превратились в Т-34. Скончался Михаил Кошкин 26 сентября 1940 года в возрасте 41 года от пневмонии, полученной в ходе опытных испытаний танка, которые были необходимы для начала серийного производства. Кошкин пожертвовал своей жизнью ради будущей Победы.

Советский танк А-32