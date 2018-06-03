Краткий курс истории. Николай Бурденко 3 июня (н. ст.) 1876 года родился Николай Нилович Бурденко, великий военный хирург, основоположник советской нейрохирургии. Выбор профессии Бурденко происходил из крестьян, окончил Каменскую земскую школу, с 1886 года последовательно обучался в нескольких духовных учебных заведениях Пензы, сдал экзамены в Петербургскую духовную академию, но неожиданно отправился поступать на молодой медицинский факультет Томского университета. Хирургией студент Николай Нилович увлекся под впечатлением от биографии Н. И. Пирогова. Учеником Бурденко был талантливым, подававшим большие надежды, но из университета его отчислили, поскольку он принимал в 1901 году участие в антимонархических выступлениях. Восстановиться сумел в Юрьевском (ныне – Тартуском) университете по ходатайству большого числа профессоров... На чтение: 1 минута

3 июня (н. ст.) 1876 года родился Николай Нилович Бурденко, великий военный хирург, основоположник советской нейрохирургии.

Выбор профессии

Бурденко происходил из крестьян, окончил Каменскую земскую школу, с 1886 года последовательно обучался в нескольких духовных учебных заведениях Пензы, сдал экзамены в Петербургскую духовную академию, но неожиданно отправился поступать на молодой медицинский факультет Томского университета. Хирургией студент Николай Нилович увлекся под впечатлением от биографии Н. И. Пирогова. Учеником Бурденко был талантливым, подававшим большие надежды, но из университета его отчислили, поскольку он принимал в 1901 году участие в антимонархических выступлениях. Восстановиться сумел в Юрьевском (ныне – Тартуском) университете по ходатайству большого числа профессоров и лишь спустя год работы с детьми, больными туберкулезом. В годы Русско-японской войны добровольцем отправился на фронт, выполнял всевозможные врачебные обязанности на передовой. К моменту защиты в 1906 году врачебного диплома Бурденко уже заслужил признание научного медицинского сообщества за свою научную и практическую деятельность.

Организатор здравоохранения

В 1914 году доктор медицины (с 1909 года) Бурденко отправился добровольцем на фронт Первой мировой войны. Он провел колоссальную работу по снижению уровня смертности и ампутаций в результате ранений солдат, изучал и развивал методы Пирогова. Фронт покинул летом 1917-го после контузии и встал во главе кафедры хирургии Юрьевского университета. Оказавшись в эвакуации с университетом в Воронеже (с 1918 года), Бурденко посвятил себя организации военных госпиталей РККА, преподавал на созданных им спецкурсах по военно-полевой хирургии и основал школу для медсестер. В тот же период выступил организатором гражданского здравоохранения. Переехав в Москву в 1923 году, Бурденко, используя накопленный в Первой мировой войне материал в области лечения нервной системы, многое сделал для выделения нейрохирургии в самостоятельный раздел медицины. Например, в 1932 году был создан первый в мире Центральный нейрохирургический институт.

Главный хирург Красной Армии Николай Бурденко беседует с солдатами

Вторая мировая

Благодаря деятельности Бурденко после Гражданской войны в России, военная медицина СССР оказалась достаточно подготовленной к началу Великой Отечественной войны. В начале Великой Отечественной сам мэтр – главный хирург Красной Армии – провел несколько тысяч операций в непосредственной близости от фронта, был контужен, перенес инсульт, почти полностью потерял слух, получил назначение в Чрезвычайную государственную комиссию, которая занималась установлением и расследованием злодеяний немецко-фашистских захватчиков, продолжал вести практическую и исследовательскую деятельность. В 1944 году был представлен к званию генерал-полковника медицинской службы. В годы войны, благодаря проводимым Бурденко испытаниям пенициллина, сульфидина и стрептоцида, эти лекарства стали использоваться хирургами во всех военных госпиталях, что позволило спасти тысячи жизней. Среди множества нововведений и открытий Бурденко – операция для верхнего отдела спинного мозга – бульботомия. Великого хирурга с мировым именем, оставившего после себя более 400 научных работ, не стало 11 ноября 1946 года в Москве в результате последствий третьего инсульта.