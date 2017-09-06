Артисты народного звания 6 сентября 1936 года Постановлением Центрального Исполнительного Комитета СССР № 47 было учреждено почетное звание «Народный артист СССР», которое затем 55 лет присваивалось выдающимся деятелям искусства. Триумфальная импровизация Официально звание народного артиста появилось еще в 1919 году, задолго до образования СССР. Нарком просвещения РСФСР Анатолий Луначарский сочувствовал артистам, разделившим с народом все тяготы Гражданской войны, и задумал ввести почетное звание, отличное от званий, существовавших в царской России. Однажды, осенью 1918 года, в Мариинском театре Луначарский, выступая со вступительным словом, стал восхвалять талант знаменитого оперного исполнителя Федора Шаляпина. Артиста тут же пригласили на сцену, и тут нарком просвещения объявил о присвоении... На чтение: 1 минута

6 сентября 1936 года Постановлением Центрального Исполнительного Комитета СССР № 47 было учреждено почетное звание «Народный артист СССР», которое затем 55 лет присваивалось выдающимся деятелям искусства.

Триумфальная импровизация

Официально звание народного артиста появилось еще в 1919 году, задолго до образования СССР. Нарком просвещения РСФСР Анатолий Луначарский сочувствовал артистам, разделившим с народом все тяготы Гражданской войны, и задумал ввести почетное звание, отличное от званий, существовавших в царской России. Однажды, осенью 1918 года, в Мариинском театре Луначарский, выступая со вступительным словом, стал восхвалять талант знаменитого оперного исполнителя Федора Шаляпина. Артиста тут же пригласили на сцену, и тут нарком просвещения объявил о присвоении ему звания народного артиста. Это была блестящая импровизация Луначарского, он попал в яблочко! Уже в эмиграции Шаляпин вспоминал: «…этот подарок – звание народного артиста – мне всех подарков дороже, потому что он гораздо ближе к моему сердцу человека из народа».

А.В. Луначарский

Первые 13

В 1936 году советское государство взялось за почетные звания с особым размахом. Хотя партия и стремилась контролировать все процессы в искусстве, к самим творческим деятелям она относилась бережливо – ведь они формировали идеологический фон, от которого зависело настроение трудящихся. 6 сентября 1936 года вместе с Постановлением ЦИК СССР № 47 вышло постановление о присвоении звания народного артиста первым 13 гражданам. Все – деятели театра, все – беспартийные, большинство – мастера с дореволюционным прошлым. В их числе люди, не нуждающиеся в представлении: Станиславский, Немирович-Данченко, Щукин (еще не успевший блеснуть в роли Ленина) и другие.

Б.В. Щукин в роли В.И. Ленина

«Розыгрыш» звезды «Тихого Дона»

За 55 лет народными артистами стали 1006 человек, причем встречались и курьезы. Так, Петра Глебова, исполнителя роли Григория Мелехова в «Тихом Доне», наградили спустя почти 25 лет после выхода фильма по личному велению Леонида Ильича Брежнева. Генсек был так впечатлен игрой, что тут же позвонил заведующему отделом культуры ЦК и спросил, есть ли у Глебова звание. Услышав в ответ, что есть звание «Народный артист РСФСР», Брежнев приказал немедленно присвоить звание «Народный артист СССР». А когда генсек просмотрел дело Глебова, оказалось, что он еще и фронтовик, оборонявший Москву. И случилось небывалое – вышло сразу два указа Президиума Верховного совета СССР: о присвоении Петру Глебову звания народного артиста и о награждении орденом Ленина! Это было настолько необычно и неожиданно, что сам актер был уверен: его разыгрывают. Последним, 21 декабря 1991 года, за пять дней до распада СССР, звания «народного» был удостоен Олег Янковский.

П.П. Глебов в роли Григория Мелехова