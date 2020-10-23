Краткий курс истории. Арктический дрейф «Георгия Седова» 23 октября 1937 года начался легендарный арктический дрейф советского парохода ледокольного типа «Георгий Седов», который продолжался 812 дней и составил 3307 миль (6124 км). На зимовочное положение С лета 1934 года ледокол «Георгий Седов» являлся плавучей площадкой Арктического института в Карском море. В 1937 году «Георгий Седов» участвовал в научно-исследовательской экспедиции близ Новоcибирских островов. Когда программа была почти выполнена, пароход отправили помочь нескольким ледоколам, застрявшим среди льдов на юго-западе моря Лаптевых из-за рано наступавшей зимы. Усилия оказались напрасными, и «Седов» вместе с «Садко» и «Малыгиным» не сумели выбраться из льдов. 23 октября пароходы начали дрейфовать, а 30 октября поступил приказ... На чтение: 1 минута

23 октября 1937 года начался легендарный арктический дрейф советского парохода ледокольного типа «Георгий Седов», который продолжался 812 дней и составил 3307 миль (6124 км).

На зимовочное положение

С лета 1934 года ледокол «Георгий Седов» являлся плавучей площадкой Арктического института в Карском море. В 1937 году «Георгий Седов» участвовал в научно-исследовательской экспедиции близ Новоcибирских островов. Когда программа была почти выполнена, пароход отправили помочь нескольким ледоколам, застрявшим среди льдов на юго-западе моря Лаптевых из-за рано наступавшей зимы. Усилия оказались напрасными, и «Седов» вместе с «Садко» и «Малыгиным» не сумели выбраться из льдов. 23 октября пароходы начали дрейфовать, а 30 октября поступил приказ из Главного управления Северного морского пути о переходе на зимовочное положение.

Шаги к спасению

Среди участников экспедиции не было никого, кто обладал опытом зимовки. В ноябре экипаж вывел из эксплуатации машину и перешел на отопление буржуйками, искусственное освещение осуществлялось керосинками и свечами. С начала апреля 1938 года государство стало предпринимать шаги по спасению членов экспедиции и пароходов. К концу месяца три самолета звена Героя Советского Союза Алексеева сумели эвакуировать большую часть людей, так что на трех пароходах из 217 человек осталось 33 (по 11 на каждом судне). Осмотр «Георгия Седова» на предмет повреждений показал, что у него неисправно рулевое перо и судно не может управляться самостоятельно. Не спас и ледокол «Ермак», который прибыл для буксировки «Седова» (установил мировой рекорд свободного высокоширотного плавания). 30 августа все пароходы ушли, оставив «Седова» на вторую зимовку. Последующие попытки спасти ледокол также не дали положительного результата.

Ледокол «Ермак»

Награжден орденом Ленина

Шел сентябрь 1938 года. Дрейфующий в водах Северного Ледовитого океана «Георгий Седов» получил крен на 18 градусов из-за движения льдов. Вода, выдавив через сливное отверстие крышку холодильника, стала поступать в нижние отсеки судна, заставив накрениться судно на 30 градусов. Так прошел еще почти год. В конце лета 1939 года на судне оставалось топлива примерно на 60 часов движения полным ходом. Лишь 3 января ледокол « Иосиф Сталин » сумел поравняться с «Седовым» и помог ему выбраться на чистую воду. В Москве членов экипажа встречало правительство. Все они были удостоены звания Героев Советского Союза, а «Георгий Седов» награжден орденом Ленина. Экспедиция развенчала миф о так называемой Земле Санникова (который существовал с начала XIX века), провела уникальные метеорологические и гидрологические исследования, получила образцы грунта с глубин более 3 тысяч метров.

Ледокол «Иосиф Сталин»