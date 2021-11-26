«КРАСНЫЙ АРХИВ»
«КРАСНЫЙ АРХИВ» - научный исторический журнал, орган Центрального архива РСФСР, затем Главного архивного управления НКВД СССР.
Выходил в Москве, 6 раз в год (в 1922-1924 годах нерегулярно); всего вышло 106 томов. Первоначально ставил задачу публиковать в первую очередь документы, «разоблачающие тайны империалистической политики и дипломатии». «Красный архив» ввёл в научный оборот материалы по общественно-политической истории России XIX века из центральных (Центральный государственный архив Октябрьской революции СССР, Центральный государственный исторический архив в Москве, Центральный государственный исторический архив в Ленинграде), республиканских, областных и частных архивов. Опубликовал документы Третьего отделения, Департамента полиции, дневники крупных государственных деятелей, Николая II, его переписку с родственниками и др. С начала 1930-х годов в журнале выросло число публикаций по истории ВКП(б), Октябрьской революции 1917 года, Гражданской войны 1917-1922 годов, социалистического строительства. В связи с выходом постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 16.5.1934 года «О преподавании гражданской истории в школе», восстановлением исторических факультетов в университетах, подготовкой учебников по истории «Красный архив» всё чаще стал публиковать документы по истории Русского государства XV-XVII веков. В то же время предисловия к публикациям становились всё более краткими, снизился их источниковедческий уровень, особенно после выхода в 1938 году Краткого курса истории ВКП(б), оценки и выводы которого цитировались авторами предисловий и часто противоречили содержанию документа.
Значительный вклад в создание и работу журнала внёс М.Н. Покровский; в журнале сотрудничали партийные деятели и историки: Ф.Я. Кон, Н.К. Крупская, П.Н. Лепешинский, В.И. Невский, М.И. Ульянова, В.В. Адоратский, Н.Ф. Бельчиков, Б.П. Козьмин, Н.Л. Мещеряков, В.И. Пичета, Ф.А. Ротштейн, Б.Е. Сыроечковский, Е.В. Тарле и др., а также молодые историки из Истпарта, Института красной профессуры, Института истории Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук (РАНИОН): С.Н. Валк, С.М. Дубровский, И.И. Минц, М.В. Нечкина, А.М. Панкратова и др.