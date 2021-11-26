КОВАЛЕНСКАЯ НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
КОВАЛЕНСКАЯ НАТАЛЬЯ НИКОЛА́ЕВНА - российский историк искусства.
Училась в Москве - на Высших женских курсах Герье (1909-1912 годы, математический факультет), в Школе рисования и живописи К.Ф. Юона и И.О. Дудина (1911-1913 годы), в Московском городском народном университете имени А.Л. Шанявского (1917-1918 годы) у А.В. Бакушинского; вместе с ним в 1920-е годы разрабатывала методику музейного дела.
Состояла внештатным сотрудником ГАХН. Доктор искусствоведения (1936 год). Исследовала проблемы социологии искусства, находясь под влиянием идей В.М. Фриче. Работала в ГТГ (1929-1935 годы), в Институте истории искусств АН СССР (с 1955 гоа), где принимала участие в издании 13-томной «Истории русского искусства». Основные труды в области истории русского искусства XVIII - 1-й половины XIX веков. Работы Ковалевской отличают основательность исторической концепции, тонкость эстетического восприятия. Преподавала в Московском институте истории, философии и литературы (1934-1941 годы) и МГУ (1942-1956 годы; профессор).
Сочинения:
В.А. Тропинин. М., 1930;
Мартос. М.; Л., 1938;
История русского искусства XVIII в. М.; Л., 1940;
История русского искусства первой половины XIX в. М., 1951;
Русский классицизм. Живопись, скульптура, графика. М., 1964;
Из истории классического искусства: Избранные труды / Вступ. ст. Л. З. Иткиной. М., 1988.