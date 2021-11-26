КОВАЛЕНСКАЯ НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

КОВАЛЕНСКАЯ НАТАЛЬЯ НИКОЛА́ЕВНА - российский ис­то­рик ис­кус­ст­ва.

Учи­лась в Мо­ск­ве - на Выс­ших жен­ских кур­сах Ге­рье (1909-1912 годы, ма­те­ма­тический факультет), в Шко­ле ри­со­ва­ния и жи­во­пи­си К.Ф. Юо­на и И.О. Ду­ди­на (1911-1913 годы), в Московском городском на­род­ном университете имени А.Л. Ша­няв­ско­го (1917-1918 годы) у А.В. Ба­ку­шин­ско­го; вме­сте с ним в 1920-е годы раз­ра­ба­ты­ва­ла ме­то­ди­ку му­зей­но­го де­ла.

Со­стоя­ла вне­штат­ным со­труд­ни­ком ГАХН. Доктор ис­кус­ст­во­ве­де­ния (1936 год). Ис­сле­до­ва­ла про­бле­мы со­цио­ло­гии искусства, на­хо­дясь под влия­ни­ем идей В.М. Фри­че. Ра­бо­та­ла в ГТГ (1929-1935 годы), в Институте ис­то­рии ис­кусств АН СССР (с 1955 гоа), где при­ни­ма­ла уча­стие в из­да­нии 13-том­ной «Ис­то­рии рус­ско­го ис­кус­ст­ва». Основные тру­ды в об­лас­ти ис­то­рии русского искусства XVIII - 1-й половины XIX веков. Ра­бо­ты Ковалевской от­ли­ча­ют ос­но­ва­тель­ность ис­то­рической кон­цеп­ции, тон­кость эс­те­тического вос­при­ятия. Пре­по­да­ва­ла в Московском институте ис­то­рии, фи­ло­со­фии и литературы (1934-1941 годы) и МГУ (1942-1956 годы; профессор).

Сочинения:

В.А. Тро­пи­нин. М., 1930;

Мар­тос. М.; Л., 1938;

Ис­то­рия рус­ско­го ис­кус­ст­ва XVIII в. М.; Л., 1940;

Ис­то­рия рус­ско­го ис­кус­ст­ва пер­вой по­ло­ви­ны XIX в. М., 1951;

Рус­ский клас­си­цизм . Жи­во­пись, скульп­ту­ра, гра­фи­ка. М., 1964;

Из ис­то­рии клас­си­че­ско­го ис­кус­ст­ва: Из­бран­ные тру­ды / Вступ. ст. Л. З. Ит­ки­ной. М., 1988.