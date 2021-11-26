КОНЪЮНКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ

КОНЪЮНКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ - аучно-исследовательское учреждение в РСФСР и СССР по изучению состояния советского и мирового хозяйства.

Ор­га­ни­зо­ван в 1920 году по ини­циа­ти­ве Н.Д. Кон­д­рать­е­ва (ди­рек­тор института в 1920-1928 годы) при Пет­ров­ской (ны­не Ти­ми­ря­зев­ская) сельско-хозяйственной ака­де­мии.

В 1923 году по на­стоя­нию министерства фи­нан­сов Г.Я. Со­коль­ни­ко­ва институт пе­ре­шёл в под­чи­не­ние Нар­ко­ма­та фи­нан­сов СССР для вы­пол­не­ния его прак­тических за­да­ний, при этом со­хра­нил за со­бой ре­аль­ную ав­то­но­мию в вы­бо­ре на­прав­ле­ний на­учных ис­сле­до­ва­ний.

К ра­бо­те в Конъюнктурном иституте бы­ли при­вле­че­ны круп­ные учё­ные-эко­но­ми­сты А.Л. Вайн­штейн, М.В. Иг­нать­ев, И.Н. Ле­он­ть­ев, Т.И. Рай­нов, Н.С. Чет­ве­ри­ков, Л.Н. Юров­ский, Я.П. Гер­чук, И.Н. Жир­кович, Л.М. Ко­валь­ская, А.А. Ко­нюс, Д.И. Опа­рин, Е.Е. Слуц­кий, Н.Н. Ша­пош­ни­ков, В.Э. Шпринк, Н.В. Якуш­кин.

С на­ча­лом но­вой эко­но­ми­че­ской по­ли­ти­ки (НЭП) в 1921 году и вос­ста­нов­ле­ни­ем то­вар­но-де­неж­ных от­но­ше­ний Конъюктурного института стал оп­ре­де­лять Все­со­юз­ный ин­декс воль­ных ( ры­ноч­ных ) цен (с 1927 года так­же ин­дек­сы цен коо­пе­ра­тив­ной и государственой тор­гов­ли), ко­то­рый яв­лял­ся наи­бо­лее чув­ст­ви­тель­ным ин­ди­ка­то­ром эко­но­мической конъ­юнк­ту­ры советского хо­зяй­ст­ва, вхо­дил в сис­те­му трёх основных ин­дек­сов народного хо­зяй­ст­ва СССР вме­сте с оп­то­вым ин­дек­сом Гос­пла­на и бюд­жет­ным ин­дек­сом цен Бю­ро ста­ти­сти­ки тру­да (вклю­чал толь­ко то­ва­ры, вхо­див­шие в па­ёк ра­бо­че­го).

С 1923 года Конъюктурный институ пуб­ли­ко­вал еди­ный эко­но­мический по­ка­за­тель ди­на­ми­ки народного хо­зяй­ст­ва (эко­но­мический «ба­ро­метр»). Осу­ще­ст­в­лял сис­те­ма­ти­че­ское на­блю­де­ние за те­ку­щей конъ­юнк­ту­рой де­неж­но-кре­дит­но­го и фи­нан­со­во­го рын­ка. Про­во­дил со­пос­тав­ле­ние оп­то­вых цен в СССР, Гер­ма­нии, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Фран­ции и США с це­лью оп­ре­де­ле­ния по­ку­пательной си­лы зо­ло­та в Советском Сою­зе. Вы­чис­лял от­кло­не­ния кур­са чер­вон­ца от па­ри­те­тов его по­ку­пательной си­лы по от­но­ше­нию к фун­ту стер­лин­гов, дол­ла­ру и мар­ке.

С осе­ни 1925 года на­чал оп­ре­делять специальные еже­ме­сяч­ные кре­сть­ян­ские ин­дек­сы по важ­ней­шим рай­онам сельско-хозяйственного про­изводства (от­ра­жа­ли ди­на­ми­ку куп­ли-про­да­жи то­ва­ров кре­сть­я­на­ми на ме­ст­ных рын­ках, учи­ты­ва­ли це­ны на труд сельско-хозяйственных ра­бо­чих), ин­дек­сы пла­но­вых за­го­то­вок и экс­пор­та сельско-хозяйственной про­дук­ции. Конъюктурный институ имел около 500 кор­рес­пон­дент­ских пунк­тов (со­стоя­ли из со­труд­ни­ков ме­ст­ных фи­нан­со­вых ор­га­нов), со­би­рав­ших дан­ные о ко­ли­че­ст­вен­ных и ка­че­ст­вен­ных ры­ноч­ных ха­рак­те­ри­сти­ках.

В институте про­во­ди­лись так­же на­учные ис­сле­до­ва­ния в об­лас­ти ме­то­до­ло­гии изу­че­ния цен и ин­дек­сов, эко­но­мического про­гно­зи­ро­ва­ния, боль­ших цик­лов конъ­юнк­ту­ры (см. в ст. Кон­д­рать­е­ва цик­лы) и др. Со­труд­ни­ки института еже­год­но го­то­ви­ли св. 100 спра­вок и за­пи­сок по специальным за­да­ни­ям ЦК ВКП(б), ВЦИК , ИККИ, ЦКК, ВСНХ и др. уч­ре­ж­де­ний.

Конъюктурный институ из­да­вал «Эко­но­ми­че­ский бюл­ле­тень…» (с 1922 года). Со­труд­ни­чал бо­лее чем с 50 ме­ж­ду­народными уч­ре­ж­де­ния­ми и ор­га­ни­за­ция­ми: Йель­ским уни­вер­си­те­том, Гар­вард­ским эко­но­мическим бю­ро, Национальным со­ве­том съез­дов про­мыш­лен­ни­ков США, Лон­дон­ской эко­но­мической шко­лой, Национальным бю­ро эко­но­мических ис­сле­до­ва­ний США и др. Ра­бо­ты института по­лу­чи­ли при­зна­ние со сто­ро­ны Дж.М. Кейн­са, У.К. Мит­чел­ла, И. Фи­ше­ра и др.

С ут­вер­жде­ни­ем кур­са на свёр­ты­ва­ние НЭПа во второй половие 1920-х годов на­прав­ле­ние ис­сле­до­ва­ний Конъюктурный институт бы­ло при­зна­но «бур­жу­аз­ным» и по­ли­ти­че­ски «вред­ным», прак­ти­че­ски все его ра­бо­ты ста­ли по­лу­чать не­га­тив­ную оцен­ку. В 1928 году Конъюктурный институ пе­ре­дан в ве­де­ние ЦСУ, что ли­шило его кор­рес­пон­дент­ских пунк­тов. Н.Д. Кон­д­рать­ев был от­стра­нён от долж­но­сти, за­тем аре­сто­ван. По­сте­пен­но все основные на­прав­ле­ния ра­бо­ты Конъюктурного инстита бы­ли свёр­ну­ты.

В 1929 году институт рас­фор­ми­ро­ван. Конъ­юнк­тур­ные ис­сле­до­ва­ния в стра­не бы­ли пре­кра­ще­ны. Многие со­труд­ни­ки Конъютурного института ре­прес­си­ро­ва­ны.

В 1947 году соз­дан Научно-исследовательский конъ­юнк­тур­ный институт при Министерстве внеш­ней тор­гов­ли СССР (ны­не ОАО «Все­российский научно-исследовательский конъ­юнк­тур­ный институт»).

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