КОНЪЮНКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ
КОНЪЮНКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ - аучно-исследовательское учреждение в РСФСР и СССР по изучению состояния советского и мирового хозяйства.
Организован в 1920 году по инициативе Н.Д. Кондратьева (директор института в 1920-1928 годы) при Петровской (ныне Тимирязевская) сельско-хозяйственной академии.
В 1923 году по настоянию министерства финансов Г.Я. Сокольникова институт перешёл в подчинение Наркомата финансов СССР для выполнения его практических заданий, при этом сохранил за собой реальную автономию в выборе направлений научных исследований.
К работе в Конъюнктурном иституте были привлечены крупные учёные-экономисты А.Л. Вайнштейн, М.В. Игнатьев, И.Н. Леонтьев, Т.И. Райнов, Н.С. Четвериков, Л.Н. Юровский, Я.П. Герчук, И.Н. Жиркович, Л.М. Ковальская, А.А. Конюс, Д.И. Опарин, Е.Е. Слуцкий, Н.Н. Шапошников, В.Э. Шпринк, Н.В. Якушкин.
С началом новой экономической политики (НЭП) в 1921 году и восстановлением товарно-денежных отношений Конъюктурного института стал определять Всесоюзный индекс вольных (рыночных) цен (с 1927 года также индексы цен кооперативной и государственой торговли), который являлся наиболее чувствительным индикатором экономической конъюнктуры советского хозяйства, входил в систему трёх основных индексов народного хозяйства СССР вместе с оптовым индексом Госплана и бюджетным индексом цен Бюро статистики труда (включал только товары, входившие в паёк рабочего).
С 1923 года Конъюктурный институ публиковал единый экономический показатель динамики народного хозяйства (экономический «барометр»). Осуществлял систематическое наблюдение за текущей конъюнктурой денежно-кредитного и финансового рынка. Проводил сопоставление оптовых цен в СССР, Германии, Великобритании, Франции и США с целью определения покупательной силы золота в Советском Союзе. Вычислял отклонения курса червонца от паритетов его покупательной силы по отношению к фунту стерлингов, доллару и марке.
С осени 1925 года начал определять специальные ежемесячные крестьянские индексы по важнейшим районам сельско-хозяйственного производства (отражали динамику купли-продажи товаров крестьянами на местных рынках, учитывали цены на труд сельско-хозяйственных рабочих), индексы плановых заготовок и экспорта сельско-хозяйственной продукции. Конъюктурный институ имел около 500 корреспондентских пунктов (состояли из сотрудников местных финансовых органов), собиравших данные о количественных и качественных рыночных характеристиках.
В институте проводились также научные исследования в области методологии изучения цен и индексов, экономического прогнозирования, больших циклов конъюнктуры (см. в ст. Кондратьева циклы) и др. Сотрудники института ежегодно готовили св. 100 справок и записок по специальным заданиям ЦК ВКП(б), ВЦИК, ИККИ, ЦКК, ВСНХ и др. учреждений.
Конъюктурный институ издавал «Экономический бюллетень…» (с 1922 года). Сотрудничал более чем с 50 международными учреждениями и организациями: Йельским университетом, Гарвардским экономическим бюро, Национальным советом съездов промышленников США, Лондонской экономической школой, Национальным бюро экономических исследований США и др. Работы института получили признание со стороны Дж.М. Кейнса, У.К. Митчелла, И. Фишера и др.
С утверждением курса на свёртывание НЭПа во второй половие 1920-х годов направление исследований Конъюктурный институт было признано «буржуазным» и политически «вредным», практически все его работы стали получать негативную оценку. В 1928 году Конъюктурный институ передан в ведение ЦСУ, что лишило его корреспондентских пунктов. Н.Д. Кондратьев был отстранён от должности, затем арестован. Постепенно все основные направления работы Конъюктурного инстита были свёрнуты.
В 1929 году институт расформирован. Конъюнктурные исследования в стране были прекращены. Многие сотрудники Конъютурного института репрессированы.
В 1947 году создан Научно-исследовательский конъюнктурный институт при Министерстве внешней торговли СССР (ныне ОАО «Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный институт»).