КОММУНИСТИЧЕСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ

КОММУНИСТИЧЕСКИЕ УНИВЕРСИ­ТЕТЫ - выс­шие пар­тий­ные учеб­ные за­ве­де­ния в РСФСР и СССР в 1919 - середине 1930-х годов.

Го­то­ви­ли партийных и советских ра­бот­ни­ков, ис­то­ри­ков-мар­ксис­тов. В Коммунистические университеты при­ни­ма­лись чле­ны ВКП(б) с партийным ста­жем не ме­нее 3 лет. В про­грам­му вхо­ди­ли цик­лы об­ще­ст­вен­но-по­ли­ти­че­ских (ис­то­рия, фи­ло­со­фия, по­ли­тическая эко­но­мия), ес­те­ст­вен­но-на­уч­ных (ма­те­ма­ти­ка, фи­зи­ка, хи­мия, гео­гра­фия, био­ло­гия) дис­ци­п­лин, а так­же изу­че­ние русского и иностранных язы­ков.

Пер­вый Коммунистический университет - им. Я.М. Сверд­ло­ва; от­крыт в 1919 году в Мо­ск­ве на ба­зе кур­сов аги­та­то­ров и ин­ст­рук­то­ров при ВЦИК (июль 1918 года; с января 1918 года - Шко­ла советской ра­бо­ты, позд­нее - Центральная шко­ла советской и партийной ра­бо­ты). Курс обу­че­ния вна­ча­ле со­став­лял 6-8 месяцев, за­тем - 2, 3, 4 го­да. При университете ра­бо­та­ли: ве­чер­ний, вос­крес­ный, за­оч­ный коммунистические университеты, ве­чер­няя сов­парт­шко­ла, лек­тор­ские кур­сы, ас­пи­ран­ту­ра. Вы­сту­па­ли с лек­ция­ми В.И. Ле­нин, Я.М. Сверд­лов, А.М. Горь­кий, М.И. Ка­ли­нин, В.В. Куй­бы­шев, А.В. Лу­на­чар­ский и др.; пре­по­да­ва­ли В.В. Адо­рат­ский, А.С. Буб­нов, М.Ф. Вла­ди­мир­ский-Бу­да­нов, М.Н. По­кров­ский и др. За 10 лет ра­бо­ты университет окон­чи­ли свыше 10 тысяч человек. В 1932 году ре­ор­га­ни­зо­ван в Выс­ший ком­му­ни­стический сельскохозяйственный университет им. Я.М. Сверд­ло­ва, в 1935 году пре­об­ра­зо­ван в Выс­шую шко­лу про­па­ган­ди­стов при ЦК ВКП(б).

Ком­му­ни­стический университет национальных мень­шинств За­па­да им. Ю.Ю. Марх­лев­ско­го (КУНМЗ) соз­дан в 1921 году в Мо­ск­ве, на ба­зе Ли­тов­ско-ев­рей­ско-ла­тыш­ской, Не­мец­кой, Поль­ской, Ру­мын­ской выс­ших партийных школ, ко­то­рые со­ста­ви­ли со­от­вет­ст­вую­щие сек­то­ры КУНМЗ. Позд­нее бы­ли ор­га­ни­зо­ва­ны сек­то­ры: бе­ло­рус­ский, бол­гар­ский, италь­ян­ский, мол­дав­ский и юго­слав­ский. С 1922-1923 учеб­но­го го­да ус­та­нов­лен 3-лет­ний срок обу­че­ния и ор­га­ни­зо­ва­ны от­де­ле­ния: партийной ра­бо­ты и по­ли­тического про­све­ще­ния, проф­со­юз­но­го дви­же­ния, эко­но­ми­че­ское, административно-пра­во­вое. В боль­шин­ст­ве сек­то­ров ра­бо­та­ли и од­но­го­дич­ные кур­сы. За­крыт в 1936 году.

Ком­му­ни­стический университет тру­дя­щих­ся Вос­то­ка им. то­ва­ри­ща Ста­ли­на (КУТВ) при Нар­ком­про­се РСФСР для под­го­тов­ки ра­бот­ни­ков советских восточных рес­пуб­лик и об­лас­тей [позд­нее был в ве­де­нии ЦК ВКП (б)] от­крыт 21 октября 1921 года на ба­зе Восточных кур­сов при Нар­ком­на­це в Мо­ск­ве. В университете в различное вре­мя обу­ча­лись пред­ста­ви­те­ли 73 на­цио­наль­но­стей. Имел от­де­ле­ния в Таш­кен­те, Ба­ку, Ир­кут­ске. С 1923 года срок обу­че­ния 3 го­да. Основные от­де­ле­ния КУТВ: партийной ра­бо­ты и по­ли­тического про­све­ще­ния, проф­со­юз­но­го дви­же­ния, эко­но­ми­че­ское, административно-пра­во­вое. Пре­по­да­ва­ли А.В. Лу­на­чар­ский, Л.Б. Кра­син , М.Н. По­кров­ский, А.А. Гу­бер, И.М. Рейс­нер и др. Ве­лась боль­шая научно-исследовательская ра­бо­та. В 1927 году соз­да­на научно-исследовательская ас­со­циа­ция по изу­че­нию со­ци­аль­но-эко­но­мических про­блем со­вет­ско­го и за­ру­беж­но­го Вос­то­ка, на­цио­наль­ных и ко­ло­ни­аль­ных про­блем. Сре­ди сту­ден­тов КУТВ - Дэн Сяо­пин, Цзян Цзин­го, Хо Ши Мин, Ха­лед Ба­гдаш (сек­ре­тарь ком­пар­тии Си­рии, 1936-1995). Из­да­вал журнал «Ре­во­лю­ци­он­ный Вос­ток» (1927-1937). В 1938 году за­крыт.

Ком­му­ни­стический университет тру­дя­щих­ся Ки­тая им. Сунь Ят­се­на (КУТК) функ­цио­ни­ро­вал в 1925-1930 годах в Мо­ск­ве. В университет при­ни­ма­ли пред­ста­ви­те­лей Ком­му­ни­стической пар­тии Ки­тая и Го­минь­да­на, ко­то­рые в то вре­мя ра­бо­та­ли в СССР.

В 1918-1924 годах бы­ли соз­да­ны коммунистические университеты в Пет­ро­гра­де, Ом­ске, Ека­те­рин­бур­ге, Харь­ко­ве, Ка­за­ни, Смо­лен­ске, Рос­то­ве-на-До­ну и других го­ро­дах. В 1927 году в Мо­ск­ве соз­дан за­оч­ный коммунистический университет все­со­юз­но­го зна­че­ния, а не­ко­то­рые коммунистическте университеты от­кры­ва­ли за­оч­ные от­де­ле­ния. К 1931 году дей­ст­во­ва­ли 45 центральных рес­пуб­ли­кан­ских и крае­вых (об­ла­ст­ных) коммунистических университетов. Ре­ше­ни­ем ЦК ВКП (б) от 21 сентября 1932 года боль­шин­ст­во коммунистических университетов бы­ло ре­ор­га­ни­зо­ва­но в выс­шие ком­му­ни­стические сельскохозяйственные шко­лы. Коммунистические университеты пре­кра­ти­ли су­ще­ст­во­ва­ние с ор­га­ни­за­ци­ей в 1935 году Выс­шей шко­лы про­па­ган­ди­стов при ЦК ВКП (б) и школ про­па­ган­ди­стов в рес­пуб­ли­кан­ских, крае­вых и об­ла­ст­ных цен­трах.

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