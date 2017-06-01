Когда и почему чиновникам запретили красиво жить? Сегодня в криминальных сводках в связи с коррупцией часто звучат те или иные фамилии больших начальников, не исключая губернаторов и даже министров. Только что попались даже работники Федерального казначейства. Особенно поражает далёких от элиты граждан перечень квартир, участков, зарубежной недвижимости, дорогих автомобилей. Нравы чиновников никак не хотят меняться, а принцип «Красиво жить не запретишь» по-прежнему в ходу. Интересно, что такие «слуги народа» были и в далёкие 1930-е годы – их совсем не революционный быт обнаруживался в ходе следствия по подготовке процессов «Большого террора». В печать эти сведения не пропускали – очень даже обоснованно боялись, что упадёт авторитет власти. Потому и...

Сегодня в криминальных сводках в связи с коррупцией часто звучат те или иные фамилии больших начальников, не исключая губернаторов и даже министров. Только что попались даже работники Федерального казначейства. Особенно поражает далёких от элиты граждан перечень квартир, участков, зарубежной недвижимости, дорогих автомобилей. Нравы чиновников никак не хотят меняться, а принцип «Красиво жить не запретишь» по-прежнему в ходу.

Интересно, что такие «слуги народа» были и в далёкие 1930-е годы – их совсем не революционный быт обнаруживался в ходе следствия по подготовке процессов «Большого террора». В печать эти сведения не пропускали – очень даже обоснованно боялись, что упадёт авторитет власти.

Потому и замечательный документ об ограничении аппетитов чиновников, который приводится ниже, не только имел гриф «совершенно секретно». Сам председатель Совнаркома СССР, второй человек в государстве после Сталина Вячеслав Михайлович Молотов на заседании Политбюро 3 февраля 1938 года писал его своей рукой, простым карандашом. Под текстом стоят подписи И.В. Сталина, Молотова, Л. М. Кагановича, К.Е. Ворошилова, А.И. Микояна, В.Я. Чубаря (автографы) и М.И. Калинина (секретарская пометка) – все «за». Так история пополнилась тайным, но строго исполнявшимся постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б). Вот как запретили красиво жить.

О дачах ответственных работников

Документы Политбюро ЦК ВКП(б) о дачах для ответственных работников раскрывают нам реальную картину расходов, стоявшую за партийными дачами и статусом их обитателей на фоне обычного советского населения.

2 марта 1935 г. выходит постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О постройке дач для ответственных работников». Согласно этому документу, строить дачи ответственным работникам теперь разрешалось только с разрешения СНК и ЦК (см. документ №1). Вскоре после принятия постановления по указанию И.В. Сталина секретарь ЦК ВКП(б) Н.И. Ежов подготовил справку о дачах ЦИК СССР, предоставленных в персональное пользование ответственным работникам. Стоимость расходов на дачи различалась от района к району, но самая минимальная сумма расходов на дачные дома для партийных сотрудников составляла 250 тыс. руб. в год (Азербайджанская ССР), а максимально зафиксированная - 800 тыс. руб. в год (Украинская ССР). Для сравнения, зарплата полковника РККА или директора крупного предприятия в то время составляла 2000 руб. в месяц, а средний доход квалифицированного рабочего - порядка 200-300 руб. в месяц. Покупательская способность, говоря сухим языком экономики, просто не может быть соотнесена с расходами на отдых партийной элиты.

Но вскоре «дачному либерализму» пришел конец. Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О дачах ответственных работников» от 3 февраля 1938 г. осуждалась практика постройки «грандиозных дач-дворцов в 15-20 и больше комнат». Дачи, превышающие норму в 7–8 комнат, предписывалось передавать в распоряжение Совнаркома СССР для использования в качестве домов отдыха руководящих работников. После выхода этого постановления обращения в ЦК с просьбами выделить деньги на строительство дач практически прекратились.

Нельзя не отметить, что на фоне только начавшейся индустриализации, полной перестройки страны, вышедшей из Мировой и последовавшей Гражданской войн, правящая верхушка в лице коммунистической партии с одной стороны, прикладывала все свои силы к укреплению страны и повышению качества жизни населения. Нельзя отрицать, что за свое второе десятилетие, СССР добился заметных успехов в борьбе с голодом, эпидемиями и смог обеспечить большую часть населения работой и крышей над головой, показав достойные результаты на фоне мирового экономического кризиса. Но в это же время часть верхушки общества, коммунистической партийной элиты, показала, что роскошная жизнь, которую дорвавшийся до власти коммунист может обеспечить себе, потянув за нужные рычаги на деле была и оставалась целью большого числа представителей этой самой элиты.

То, что проблема была замечена, и к ее решению были приложены силы, конечно же, говорит о здравомыслии правительства и его желании не превращаться в очередных расхитителей продуктов народного труда.

Литература