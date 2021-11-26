КИРСАНОВ СЕМЁН ИСААКОВИЧ

КИРСАНОВ СЕМЁН ИСААКОВИЧ- русский поэт.

Учился на филологическом факультете Одесского института народного образования. В 1924 году начал публиковаться в одесском журнале «Юголеф» (был его ответственным секретарём; вышло 5 номеров). Тогда же познакомился с В. В. Мая­ков­ским .

Пе­ре­ехав в 1926 году в Мо­ск­ву, стал чле­ном объ­е­ди­не­ния «Ле­вый фронт ис­кусств», пе­ча­тал­ся в од­но­именном жур­на­ле. Уже пер­вые кни­ги сти­хов «Опы­ты», «Зим­ние кар­тин­ки» (обе 1927 год), «Сло­во пре­дос­тав­ля­ет­ся Кир­са­но­ву» (1930 год), по­эма «Моя именинная» (1928 год) выявили особенности дарования Кирсанова, сосредоточенного на экспериментах с художественной формой и языком (название первой книги Кирсанова повторяет название книги экспериментальных стихов В. Я. Брюсова).

Попытки Кирсанова осваивать масштабную гражданскую тематику не были удачны (поэмы «Пятилетка», 1931 год; «Товарищ Маркс», 1933 год). Сам Кирсанов именовал себя «циркачом стиха», «садовником садов языка», «филологом» и т. п. Обладая способностями к артистической стилизации, он охотно перерабатывал в своих произведениях известные сюжеты литературы и фольклора: поэмы «Золушка» (1934 год), «Неразменный рублей» (1939 год), «Сказание про царя Макса-Емельяна» (1964 год) и др.

В интимной лирике Кирсанов также экспериментировал со словом, что иногда приглушает эмоциональную силу его произведений. Наибольшей оригинальностью отличаются опыты Кирсанова в области поэтической фантастики: «Поэма о Роботе» (1934 год), «Герань - миндаль - фиалка» (1936 год), «Ночь под Новый век» (1940 год), «Зеркала» (1969 год), «Дельфиниада» (1971 год), а также цикл «космогонических» стихов «На былинных холмах» (1966-1970 годы). Государственная премия СССР (1951 год). Награждён орденом Ленина.

Сочинения:

Собр. соч.: В 4 т. М., 1974–1976.

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