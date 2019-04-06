Как в СССР появились самая высшая и самая массовая награды 6 апреля 1930 года президиум ЦИК СССР учредил орден Ленина и орден Красной Звезды Советская наградная система практически ничего не унаследовала от системы наград Российской империи: первое в мире государство трудящихся стремилось все делать по-своему. Поэтому долгое время – почти 15 лет! – наградами для воинов и тружеников служили лишь ордена Боевого и Трудового Красного Знамени да почетное революционное оружие. Постепенно руководство Советского Союза пришло к выводу, что столь небольшой выбор не может удовлетворить наградных нужд страны. Оставлять тех, кого стоило отметить, без награды не годилось, а частое вручение снижало статус награды. Кроме того, требовалось найти возможность отмечать совершивших нечто... На чтение: 5 минут

6 апреля 1930 года президиум ЦИК СССР учредил орден Ленина и орден Красной Звезды

Советская наградная система практически ничего не унаследовала от системы наград Российской империи: первое в мире государство трудящихся стремилось все делать по-своему. Поэтому долгое время – почти 15 лет! – наградами для воинов и тружеников служили лишь ордена Боевого и Трудового Красного Знамени да почетное революционное оружие.

Постепенно руководство Советского Союза пришло к выводу, что столь небольшой выбор не может удовлетворить наградных нужд страны. Оставлять тех, кого стоило отметить, без награды не годилось, а частое вручение снижало статус награды. Кроме того, требовалось найти возможность отмечать совершивших нечто совсем из ряда вон выходящее, что требовало более почетной награды, чем все имеющиеся. Чтобы решить все эти задачи, советское руководство ввело в наградную систему СССР две новых награды – орден Ленина и орден Красной Звезды. Они были учреждены постановлением президиума Центрального исполнительного комитета СССР 6 апреля 1930 года, а через месяц были утверждены и статуты новых наград.

Так выглядел самый первый вариант ордена Ленина, без красного знамени и красной звезды, который вручался в 1931-1932 годах. Источник: http://www.mirnagrad.ru

От «ордена Ильича» до ордена Ленина

Орден Ленина с самого начала создавался как высшая правительственная награда СССР. Перед его разработчиками стояла задача создать универсальную награду, само название которой говорило бы о ее высочайшем статусе. Именно поэтому новый орден и получил имя Ленина . Создатель СССР практически сразу стал и главным символом Советского Союза, высочайшим ориентиром, по которому надлежало мерить все достижения и подвиги. Кроме того, четырьмя годами ранее в ЦИК уже поступало предложение начальника Главного управления РККА Василия Левичева об учреждении «ордена Ильича», который вручался бы тем, кто уже был четырежды кавалером ордена Боевого Красного Знамени. Тогда этот проект не поддержали, но сама задумка не была забыта, – и вот теперь пришло время довести ее до логического завершения.

Был объявлен конкурс эскизов, и из множества представленных на нем работ выбрали проект старшего художника Гознака Ивана Дубасова, который уже не в первый раз выполнял ответственные задания руководства СССР (например, ему принадлежала идея разместить на гербе СССР надписи «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на лентах, обвивающих колосья, чтобы число надписей можно было умножать по мере необходимости). Теперь его эскиз предстояло воплотить в металле, и этим вместе с Иваном Дубасовым занялись художник Петр Таежный, который был знаменит своими барельефами, и скульптор Иван Шадр, после создания натурной скульптуры «Ленин в гробу» ставший главным создателем монументальных образов Ильича.

Более поздний довоенный вариант ордена Ленина, уже получивший красное знамя и красную звезду, но еще носящийся на штифте, а не на колодке с лентой. Источник: http://www.mirnagrad.ru

За образец для центрального барельефа ордена создатели выбрали знаменитую фотографию Ленина, сделанную фотографом Виктором Буллой на II конгрессе Коминтерна в 1920 году. Чтобы подчеркнуть «трудовой» характер награды, художники и скульптор расположили вокруг барельефа Ленина индустриальный пейзаж, а ниже – трактор, бывший тогда главным символом индустриализации. Как непременный элемент многих советских официальных символов, вокруг центрального изображения разместили колосья пшеницы, увенчанные серпом и молотом (что служило явной отсылкой к советскому гербу и тем самым подчеркивало высокий статус награды), а внизу поместили аббревиатуру СССР – с той же целью.

Награда получилась характерной, но явно терялась на фоне орденов Боевого и Трудового Красного знамени: они смотрелись ярче и богаче. Поэтому после того, как были выпущены первые семь сотен орденов Ленина в первоначальном варианте, их решено было доработать. Новый вариант был уже гораздо ближе к тому виду ордена Ленина, который привычен большинству жителей СССР: над медальоном-портретом — красное знамя с надписью «Ленин» (которой, кстати, не было на первоначальном варианте), слева на колосьях — красная звезда. По легенде, на появлении этих важнейших советских символов настаивало то ли Политбюро в полном составе, то ли лично Сталин, но нельзя не заметить, что с их добавлением орден стал выглядеть действительно гораздо более ярко и солидно.

Три кавалера ордена Ленина — актер Иван Москвин, писатель Алексей Толстой и Валерий Чкалов — на Красной площади, 1938 год. Источник: https://naukatehnika.com

Именно в таком варианте орден Ленина и вручался награжденным вплоть до лета 1943 года, когда он претерпел последнюю серьезную трансформацию. Появление большого числа орденов в годы Великой Отечественной войны заставило правительство и военное командование пересмотреть нормы и правила их ношения. И орден Ленина, который до этого носили на винте, получил колодку с муаровой лентой, к которой он подвешивался на кольце за ушко, появившееся наверху красного знамени. В таком виде эта награда и просуществовала до 1991 года, до конца существования страны, от лица которой она вручалась.

Первый орден — газете!

Поскольку орден Ленина создавался как высшая государственная награда, то с 16 апреля 1934 года именно его вручали тем, кто был удостоен звания Героя Советского Союза. Такое странное положение объясняется очень легко: звание — это звание, а орден — это награда, своего рода материальное подтверждение оценки совершенного героем. Поэтому, когда в 1939 году появился отдельный символ Героя Советского Союза — медаль «Золотая Звезда» (кстати, ее дизайн тоже разрабатывал Иван Дубасов), устоявшуюся практику вручения героям ордена Ленина отменять не стали. С того момента в указах о присвоении высшего звания так и писали: «С вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Авиаконструктор Сергей Ильюшин был четырежды кавалером ордена Ленина и дважды кавалером ордена Красной Звезды, первым из которым был награжден в 1933 году. Снимок 1950-х годов. Источник: http://ekogradmoscow.ru

Первым кавалером ордена Ленина, как ни странно, стал не конкретный человек, а целый коллектив: орден №1 23 мая 1930 года получила газета «Комсомольская правда». Второй орден 3 октября 1930 года тоже получило предприятие — Московский электроламповый завод. И только 17 декабря 1932 года впервые в истории произошло персональное награждение орденом Ленина: его был удостоен секретарь ЦИК СССР Авель Янукидзе.

В общей сложности в Советском Союзе состоялось 431 418 награждений орденом Ленина, причем немалую часть наград, как повелось с самого начала существования ордена, вручали не людям, а коллективам и даже территориям, в том числе союзным и автономным республикам (они все без исключения получили эту награду) и отдельным областям. Орденоносными были корабли и воинские подразделения, профессиональные союзы и художественные коллективы, редакции и предприятия… Практически обязательной практикой было награждение орденом Ленина высших руководителей партии и правительства на уровне республик и всего СССР. Нередко ордена удостаивались и иностранцы, причем это тоже было заведено с самого начала: еще в 1931 году ордена получили немецкие и американские инженеры, оказавшие существенную помощь в быстрой индустриализации СССР. А последним кавалером ордена Ленина стал директор Маслянинского кирпичного завода Новосибирской области Яков Муль: указ о его награждении был подписан 21 декабря 1991 года.

Министр обороны маршал Советского Союза Дмитрий Устинов был одним из двух одиннадцатикратных кавалеров ордена Ленина за всю историю этой награды. Источник: http://starina44.ru

Военным нужен свой орден

Если орден Ленина создавался как высшая государственная награда СССР, то появившийся одновременно с ним орден Красной Звезды задумывался как армейский орден, имеющий статус ниже, чем орден Боевого Красного Знамени, а значит, допускающий более частое награждение. Не случайно в статуте новой награды с самого начала оговаривалось, что орден вручается за большие заслуги в деле укрепления обороноспособности и безопасности государства как в военное, так и в мирное время.

Эскиз нового «армейского» ордена тоже создавался на Московской фабрике Гознака СССР, как и эскиз ордена Ленина, но работали над ним другие специалисты. Художником стал Василий Куприянов, который начал работать на монетном дворе еще в дореволюционное время (кстати, позднее, в 1938 году он же будет разрабатывать дизайн купюры достоинством пять рублей, с летчиком на лицевой стороне). А скульптором был медальер Владимир Голенецкий, который к тому времени уже успел зарекомендовать себя, работая над орденом Трудового Красного Знамени.

Самый первый вариант ордена Красной Звезды: на ногах у красноармейца — ботинки с обмотками, а сам он стоит анфас, а не в профиль. Источник: http://www.bibliotekar.ru

Чтобы подчеркнуть военный характер нового ордена, его создатели сделали ставку на лаконичность облика награды. Пятиконечная красная звезда еще с Гражданской однозначно воспринималась как символ именно Красной Армии, и было понятно, что если взять ее за основу внешнего облика ордена, никто не будет сомневаться, что он предназначен для награждения военных или за воинские подвиги. На это же намекала и фигура красноармейца на центральном медальоне. Что касается серпа и молота под медальоном и окружающей его надписи «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», то это были уже традиционные для советских наград элементы.

Интересная деталь: хотя в целом дизайн ордена Красной Звезды оставался неизменным до последнего дня существования награды, некоторые элементы менялись, что позволяет специалистам-фалеристам легко отличать ордена более ранних серий от поздних. Например, на первых наградах красноармеец на центральном медальоне был обращен лицом к смотрящему, но таких орденов выпустили всего около восьми сотен. А на всех остальных солдат стоит, повернув голову налево (направо с точки зрения смотрящего). Кроме того, с течением времени обмотки на ногах красноармейца сменились на сапоги, менялось положение винтовки у него в руках и даже выражение лица (хотя его и непросто было разглядеть).

Маршал Василий Блюхер, 1932 год. Орден Красной Звезды расположен на груди слева, как и полагалось по его тогдашнему статуту, но выше орденов Боевого Красного Знамени, чего статут не предусматривал. Правее виден орден Ленина самого раннего варианта, без красного знамени и красной звезды. Источник: https://ru.wikipedia.org

Самый массовый орден Великой Отечественной

В отличие от ордена Ленина, появившийся в один день с ним орден Красной Звезды был предназначен в первую очередь для персональных награждений. Поэтому первым его кавалером стал командарм 1-го ранга Василий Блюхер: 13 мая 1930 года его удостоили награды за успешные действия Особой Краснознаменной Дальневосточной армии, которой довелось годом ранее отражать китайскую агрессию на КВЖД.

Дальнейшие награждения орденом Красной Звезды подтвердили статус награды для всех, кто проявил себя мужественным и умелым воином в мирное или военное время. Его вручали за успехи в овладении новой техникой и за совершение дальних перелетов, его получали летчики, сумевшие довести до своего аэродрома неисправный самолет, и военврачи «за образцовую постановку лечебного дела» в госпиталях. Наибольшее число довоенных награждений приходится на 1938 год, когда шли бои у озера Хасан, и конечно, многих кавалеров ордена дала Советско-финская война 1939-40 годов .

Заслуженный летчик СССР полковник Филипп Оноприенко — один из четверых шестикратных кавалеров ордена Красной Звезды. Источник: http://pinterest.ru

Но наибольшее число награжденных орденом Красной Звезды приходится, конечно же, на период Великой Отечественной войны. Из общего числа в 3 876 742 награжденных более 2,86 млн человек получили награду в годы войны: «Звездочка», как называли ее солдаты и офицеры, стала самым массовым орденом Великой Отечественной. Правда, под конец войны ее статус несколько понизился из-за решения присваивать награду за 15 лет безупречной службы (эта практика существовала до 1957 года, как, кстати, и практика награждения орденом Ленина — за 25 лет службы). Однако с начала 1960-х годов орден Красной Звезды вновь стал самой высокой заслуженной наградой для военных. Его получали участники локальных конфликтов в Юго-Восточной Азии и Африке, солдаты и офицеры Ограниченного контингента советских войск в Афганистане и моряки, совершившие дальние походы…

Как и орден Ленина, орден Красной Звезды не пережил породившей его страны: последнее награждение им состоялось 24 декабря 1991 года, когда «за мужество и отвагу, проявленные при выполнении специального задания командования» награду получил военный водолаз Виктор Разумович. Правда, дотошные исследователи нашли еще один, закрытый указ от того же дня, которым той же награды «за мужество и отвагу, проявленные при защите демократии в стране», были награждены еще два человека, и вторым в этом списке значится капитан Константин Чепуркин.

Один из основателей ансамбля Минобороны РФ «Голубые береты» прапорщик Олег Гонцов, прослуживший в Афганистане в общей сложности семь лет, является кавалером трех орденов Красной Звезды. Источник: http://boomstarter.ru

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