Как в Москве дома передвигали Одними из самых важных характеристик городов всегда были рост населения и строительство новых зданий. В какой-то момент градостроители понимали, что они что-то недодумали, что-то не так спланировали. Одним словом, поменялась градостроительная концепция. В таком случае были два варианта решения. Самое простое – снести всё, что мешает и построить заново, но был и способ посложнее – переместить здание в другое место. В Москве в 1930-е годы начали осуществляться масштабные проекты, которым требовалось много места, а вот места (особенно в старой Москве) как раз и не хватало. Первые передвижки Отвлечёмся от современности на некоторое время. Оказывается, двигать здания люди научились ещё несколько... На чтение: 2 минуты

Одними из самых важных характеристик городов всегда были рост населения и строительство новых зданий. В какой-то момент градостроители понимали, что они что-то недодумали, что-то не так спланировали. Одним словом, поменялась градостроительная концепция. В таком случае были два варианта решения. Самое простое – снести всё, что мешает и построить заново, но был и способ посложнее – переместить здание в другое место.

В Москве в 1930-е годы начали осуществляться масштабные проекты, которым требовалось много места, а вот места (особенно в старой Москве) как раз и не хватало.

Первые передвижки

Отвлечёмся от современности на некоторое время. Оказывается, двигать здания люди научились ещё несколько столетий назад. Примером может служить факт, что в Болонье в 1455 году итальянский архитектор Аристотель Фьораванти перенёс колокольню церкви Санта Мария Маджоре на 10 метров. Кстати, итальянец работал и в России: в 1474 году появилась крайняя нужда в архитекторе, чтобы достроить практически рухнувший во время возведения Успенский собор в Московском Кремле.

Однако вернемся к вопросу передвижки зданий. В 1812 году и русские мастера провели подобную операцию. В городе Моршанске решили передвинуть деревянную церковь. Местный староста заявил: «Сумневаюсь я что-то. Где это видано, чтобы церкви самоходом ходили?». Русский мастер Дмитрий Петров провёл операцию на самом высоком уровне. Церковь Николы Чудотворца вместе с молящимися прихожанами переехала на 30 метров.

В 1898 году российский инженер Федорович в Москве на Каланчёвке передвинул двухэтажный кирпичный дом весом 1840 тонн. На следующий год на Малой Грузинской улице начали возводить здание костёла. Два здания мешали строительству, и инженер Ростен справился с этой задачей.

Генеральный план реконструкции

До 1935 года такие операции были единичными, но с утверждением Генерального плана реконструкции Москвы они приобрели массовый характер. План во многих случаях предусматривал снос зданий, мешавших расширению проезжей части. Но ряд зданий решено было не сносить, а сдвинуть вглубь квартала. Специально для этих целей был создан Трест по перестройке и перемещению зданий, а работали там по преимуществу профессионалы-метростроевцы. Попробовали, передвинули шесть небольших домов, а позже поставили всё это дело на поток.

Не специалистам до сих пор кажется, что все эти перемещения – из области фантастики . Однако если соблюдать все технологические требования, дома «переезжали» безболезненно.

Здание отделяли от фундамента специальными тросами, предварительно поставив его на мощные домкраты. По направлению движения копали траншеи, на бетонное основание укладывали шпалы, а сверху катки. Дом, одетый в железный каркас, установленный на двутавровые балки и отделённый от фундамента отправлялся на новое место. Ему помогали лебёдки и домкраты, которые толкали его сзади.

Полный вперёд

«Дом стоял на этом месте, он пропал с жильцами вместе…». Вот так описывала передвижку пятиэтажного здания в четыре подъезда детская поэтесса Агния Барто. Дом по улице Серафимовича мешал строительству Большого Каменного моста, и его передвижкой занялся советский специалист Эммануил Гендель.

Сложностью было то, что дом весил 7500 тонн, его надо было поднять почти на два метра, да и грунт в тех местах был не очень надёжным. Инженеры передвигали его так плавно, что жильцы не сразу замечали свой переезд. В газете «Известия» писали, что в передвигаемом доме всё идёт нормально. Действуют телефон, водопровод, электричество, газ. Всё это произошло, потому что все коммуникации были подключены с помощью гибких кабелей.

В 1938-1940 годах полным ходом шла реконструкция улицы Горького (ныне Тверская). Здания на чётной стороне должны были быть немного смещены. Много малозначимых сооружений были безжалостно снесены, а вот дому №24 (бывшее Саввинское подворье) повезло. Просьба жильцов сохранить шедевр архитектуры попала к первому секретарю Московского горкома партии Никите Хрущёву , и он дал добро. Здание было решено перенести.

В США к этому времени была перемещена восьмиэтажная телефонная станция весом 11 тысяч тонн. У нас сработал принцип «перегнать и обогнать», наш дом весил 23 тысячи тонн. Когда всё было готово к переезду, жильцы попросили, чтобы их предупредили о начале переезда, чтобы пережить неспокойный момент у родственников. Только вот работники треста дали ложные сроки перемещения и провели всю операцию ночью. Результат впечатлил всех. Многие домочадцы узнали, что они переехали на новое место только утром. Очевидцы рассказывают, что дом двигался так плавно, что в одной квартире уцелела башенка из кубиков, сложенная ребёнком. Желающие и сегодня могут увидеть бывшее Саввинское подворье, которое прячется между домом №6 по Тверской улице и новым зданием МХТ по Камергерскому переулку. Самым трудоёмким стал переезд здания Моссовета – того самого, где сейчас расположилась мэрия Москвы (Тверская, 13). Дом передвинули на 14 метров, но сложность заключалась в том, что передвинули-то вместе с подвалом

После Великой Отечественной войны практика передвижения зданий продолжалась, правда, уже не в таком объёме. В 1983 году состоялось последнее из уникальных перемещений московских знаний. Было передвинуто здание МХАТ имени Чехова, при этом ещё и раздвинули пространство между сценой и залом.

В годы перестройки и в первые годы постсоветской эпохи на такие проекты денег уже не было, и перенос зданий пришлось прекратить.

Источнки фото: https://mos.ru