Как создавалась знаменитая серия ЖЗЛ Среди многих биографических изданий мира первое место по праву занимает отечественная серия «Жизнь замечательных людей». За годы существования серии, а книги выходят с 1890 года, появилось более 1700 жизнеописаний выдающихся деятелей всех стран и народов. На сегодняшний день тираж этих книг превысил 250 миллионов экземпляров. Каждая книга ЖЗЛ – это увлекательное чтение, содержащее высокую научную достоверность. Книги из знаменитой серии стали неотъемлемой частью жизни читающей интеллигенции. Основателем и издателем серии стал русский книгоиздатель и просветитель Флорентий Федорович Павленков. Ему было выдано цензурное разрешение на выпуск первой серии книг, которая уже тогда получила короткое название ЖЗЛ. Издатель планировал, что она будет... На чтение: 1 минута

Среди многих биографических изданий мира первое место по праву занимает отечественная серия «Жизнь замечательных людей». За годы существования серии, а книги выходят с 1890 года, появилось более 1700 жизнеописаний выдающихся деятелей всех стран и народов. На сегодняшний день тираж этих книг превысил 250 миллионов экземпляров. Каждая книга ЖЗЛ – это увлекательное чтение, содержащее высокую научную достоверность. Книги из знаменитой серии стали неотъемлемой частью жизни читающей интеллигенции.

Основателем и издателем серии стал русский книгоиздатель и просветитель Флорентий Федорович Павленков. Ему было выдано цензурное разрешение на выпуск первой серии книг, которая уже тогда получила короткое название ЖЗЛ. Издатель планировал, что она будет выходить два года и составит 150 томов. Было налажено массовое издание дешевых книг, один экземпляр стоил 20 копеек. В итоге книги выходили до 1917 года.

В 1933 году, после перерыва, серия была возрождена Максимом Горьким, который к тому времени вернулся из эмиграции. В Журнально-газетном объединении вышли в свет первые выпуски горьковской биографической библиотеки. Горький не собирался сделать серию в противовес старой, павленковской, а выступил продолжателем лучших просветительских, историко-литературных традиций прежнего проекта.

К сотрудничеству по созданию обновленной серии Максим Горький привлек лучшие авторские силы, как российские, так и зарубежные. Писатель говорил, что о «замечательных» должны писать «замечательные». Не все сбылось, что задумывал Горький, но планы были грандиозные. «Сократа» и «Бетховена» должен был написать Ромен Роллан, «Эдисона» – Герберт Уэллс, «Сервантеса» – Иван Бунин, «Колумба» – полярник Фритьоф Нансен, «Пушкина» – известный пушкинист Борис Томашевский. Тем не менее многое удалось сделать, и среди авторов серии оказались Евгений Тарле, Алексей Лосев, Михаил Булгаков, Вениамин Каверин, Натан Эйдельман, Анатолий Левандовский и другие известные люди.

Горький обратился к первому секретарю ЦК ВЛКСМ Александру Косареву с просьбой поддержать выпуск серии. И эту обязанность уже после смерти писателя взяло на себя издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». С тех пор издание серии ЖЗЛ не прерывалось никогда, даже в трудные годы Великой Отечественной войны.

Сегодня знаменитая серия занимает особенное место во всем отечественном книгоиздании. ЖЗЛ – это книги об известных, знаменитых людях, живших на земле и оставивших после себя память потомкам в виде культурных, литературных, научных и других ценностей. Как и прежде, главными редакционными принципами являются: научная достоверность, высокий литературный уровень и занимательность.