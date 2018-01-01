Как родилась песенка про ёлочку? Вы можете представить себе Новый год без песенки «В лесу родилась ёлочка»? Никто не может! Уже более ста лет детвора и взрослые распевают этот, говоря современным языком, хит. У многих давно сложилось мнение, что это народная песня. Но, оказывается, у нее есть конкретные авторы: текст песни написала Раиса Кудашева, а музыку Леонид Бекман. Еще когда Раиса Гедройц (такова была ее девичья фамилия) училась в гимназии, она начала сочинять стихи. Закончив обучение, Раиса пошла работать гувернанткой у князя-вдовца Кудашева, а через какое-то время стала княгиней Раисой Кудашевой. Но поэтические эксперименты княгиня не бросила: ее авторству принадлежит более двух сотен песенок и... На чтение: 1 минута

Вы можете представить себе Новый год без песенки «В лесу родилась ёлочка»? Никто не может! Уже более ста лет детвора и взрослые распевают этот, говоря современным языком, хит. У многих давно сложилось мнение, что это народная песня. Но, оказывается, у нее есть конкретные авторы: текст песни написала Раиса Кудашева, а музыку Леонид Бекман.

Еще когда Раиса Гедройц (такова была ее девичья фамилия) училась в гимназии, она начала сочинять стихи. Закончив обучение, Раиса пошла работать гувернанткой у князя-вдовца Кудашева, а через какое-то время стала княгиней Раисой Кудашевой. Но поэтические эксперименты княгиня не бросила: ее авторству принадлежит более двух сотен песенок и рассказов, сказок и стихотворных книжек. Многие ее стихи печатались в журнале «Малютка», там же в 1903 году появилось и стихотворение «Ёлка».

Через два года, в революционном 1905-м, стихи увидел столичный дворянин и ученый-биолог Леонид Бекман. Ко дню рождения своих дочерей он написал к стихам мелодию. Говорят, что Леонид Карлович таким способом пытался отвлечь свое семейство от тревожных событий того времени.

Сама Раиса Кудашева свою песню услышала только в 1921 году, когда в поезде ее пела маленькая девочка.

Новые советские времена не пощадили ни Деда Мороза, ни маленькую ёлочку. Потребовалось больше десяти лет, чтобы в стране снова стали востребованы старые герои: в середине 1930-х годов вернулись новогодние праздники, а вместе с ними и новогодние ёлки для подрастающего поколения.

Заслуженное признание не скоро нашло своих героев. Только в пятидесятые годы прошлого века Раиса Адамовна дала два интервью. Она сказала: «Я не хотела быть известной, но и не писать не могла».

Теперь песню «В лесу родилась ёлочка» поют не только в России. В декабре 2002 года на гала-концерте «Мир встречает Рождество» нашу любимую песню исполняли мировые звезды: Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Эмма Шаплин...