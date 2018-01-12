Как получали значок ГТО? Едва стихли залпы боев Первой мировой войны, революционных событий 1917 года и Гражданской войны, как председатель Революционного военного совета СССР Михаил Фрунзе определил: современные битвы ведутся не одной только армией, а всей страной в целом. Нужна была тщательная всесторонняя подготовка, сильные люди, а основой подготовки безальтернативно признавался массовый спорт. Развитие физической культуры и обучение населения военным навыкам стали в СССР приоритетными задачами, которые находились на контроле у первых лиц государства. В 1927 году появилась специализированная общественная организация Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ). Уже через год в нее входило около 2 миллионов человек. Практически сразу под знаменами ОСОАВИАХИМа... На чтение: 1 минута

Едва стихли залпы боев Первой мировой войны, революционных событий 1917 года и Гражданской войны, как председатель Революционного военного совета СССР Михаил Фрунзе определил: современные битвы ведутся не одной только армией, а всей страной в целом.

Нужна была тщательная всесторонняя подготовка, сильные люди, а основой подготовки безальтернативно признавался массовый спорт. Развитие физической культуры и обучение населения военным навыкам стали в СССР приоритетными задачами, которые находились на контроле у первых лиц государства.

В 1927 году появилась специализированная общественная организация Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ). Уже через год в нее входило около 2 миллионов человек. Практически сразу под знаменами ОСОАВИАХИМа развернулось строительство тиров, стрельбищ, создавались спортивные школы, аэроклубы и военно-спортивные кружки. Позже был введен и Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне СССР» (ГТО). Эта программа физической и культурной подготовки была направлена на развитие единой, поддерживаемой государством системы патриотического воспитания населения. Ну а в целом все это повлияло и на укрепление обороноспособности страны.

Иметь значок ГТО на груди было модно и престижно. Помните стихотворение Самуила Яковлевича Маршака «Рассказ о неизвестном герое»?

Среднего роста, Плечистый и крепкий, Ходит он в белой Футболке и кепке. Знак ГТО На груди у него. Больше не знают О нем ничего.

Таких молодых людей действительно было очень много. В стране проводились масштабные состязания на звание чемпионов комплекса ГТО по разным его видам. Эти соревнования собирали полные стадионы зрителей и не уступали по своей зрелищности спартакиадам и центральным футбольным матчам сезона.

Популярность комплекса была обусловлена доступностью физических упражнений для широкого круга людей, очевидной пользой для здоровья и развития навыков и умений. Кроме физических испытаний, проводились и теоретические, и здесь надо было блеснуть в области военных знаний, истории физкультурных движений, основ физкультурного самоконтроля, оказания первой медицинской помощи. Все результаты заносились в билет физкультурника.

Очень важным для многих являлось и то, что гражданин, награжденный значком ГТО, имел льготы при поступлении в специальные учебные заведения физкультурного профиля и приоритетное право на участие в спортивных соревнованиях.

Если в 1931 году «значкистами» ГТО стали 24 тысячи физкультурников, то к весне 1935-го их было уже 1,2 миллиона человек.

Стремительно росло и количество спортивных сооружений. В 1936 году было только 39 тысяч объектов, а уже к концу 1939 года их количество возросло до 83 тысяч. Различные спортивные клубы и физкультурные коллективы объединяли 5 миллионов человек.

Практическую проверку на прочность комплекс ГТО прошел в годы Великой Отечественной войны. Благодаря ГТО многие советские люди шли на фронт, обладая определенными навыками маршевой, лыжной, стрелковой подготовки, плавания, метания гранат, преодоления водных преград и препятствий. Именно комплекс ГТО позволил стране в кратчайшие сроки подготовить тысячи высококвалифицированных летчиков, танкистов, разведчиков, снайперов.

Значки ГТО с гордостью носили герои Великой Отечественной войны. Среди них летчики Иван Кожедуб , Александр Покрышкин , Николай Гастелло, знаменитый снайпер Владимир Пчелинцев.

Закончилась война, страна оправлялась от потрясений, и комплекс ГТО продолжал развиваться в соответствии с потребностями мирного времени. Была сформулирована новая задача, связанная с дальнейшим развитием физкультурного движения, повышением уровня мастерства спортсменов и завоеванием ими высших мировых титулов и наград.

Перестал существовать Советский Союз, а вместе с ним и комплекс ГТО. Но, к счастью, в наши дни программа готовности к труду и обороне возрождается: в 2014 году вышел соответствующий указ Владимира Путина. Более того, было решено распространить комплекс ГТО по всей территории России, привлечь к нему все возрастные группы населения. Надеемся, что, в отличие от наших дедушек и бабушек, полученные навыки пригодятся нам всем только в мирное время…