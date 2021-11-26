ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО РАН

ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО РАН - на­уч­но-ис­сле­до­ва­тель­ское уч­ре­ж­де­ние в Мо­ск­ве.

Соз­да­но по по­ста­нов­ле­нию Пре­зи­диу­ма ЦИК СССР от 17.09.1932 года «О ме­ро­прия­ти­ях в оз­на­ме­но­ва­ние 40-ле­тия ли­те­ра­тур­ной дея­тель­но­сти Мак­си­ма Горь­ко­го». Но­сил на­зва­ния: в 1932-1934 годах Литературный институт имени М. Горь­ко­го; в 1934-1938 годах Институт ли­те­ра­ту­ры имени А.М. Горь­ко­го при ЦИК СССР; с 1938 года ИМЛИ имени А.М. Горь­ко­го АН СССР (с 1991 года РАН). Осу­ще­ст­в­ля­ет ком­плекс­ные ис­сле­до­ва­ния в об­лас­ти тео­рии литературы, ме­то­до­ло­гии ли­те­ра­ту­ро­ве­де­ния, фольк­ло­ра, ли­те­ра­тур на­ро­дов Рос­сии и ми­ра; го­то­вит и из­да­ёт ака­де­мические со­б­ра­ния со­чи­не­ний отечественных пи­са­те­лей. Сре­ди вы­шед­ших - со­б­ра­ния со­чи­не­ний А.И. Гер­це­на, Д.И. Пи­са­ре­ва, А.П. Че­хо­ва, А.М. Горь­ко­го, В.В. Мая­ков­ско­го , С.А. Есе­ни­на; про­дол­жа­ет­ся из­да­ние со­б­ра­ний со­чи­не­ний Л.Н. Тол­сто­го, Н.В. Го­го­ля , А.А. Бло­ка, А.П. Пла­то­но­ва, М.М. Бах­ти­на. В со­ста­ве института: Ар­хив А.М. Горь­ко­го, Му­зей А.М. Горь­ко­го, от­дел ру­ко­пи­сей с фон­да­ми творческих ор­га­ни­за­ций 1920-1930-х годов [ВАПП, РАПП, МОРП (Ме­ж­ду­народные объ­е­ди­не­ния ре­во­люционных пи­са­те­лей) и др.], отечественных (Есе­ни­на, Пла­то­но­ва, Б.Л. Пас­тер­на­ка, А.Н. Тол­сто­го и др.) и за­ру­беж­ных (Р. Рол­ла­на, А. Бар­бю­са, Б. Брех­та и др.) пи­са­те­лей; ко­мис­сии - Тек­сто­ло­ги­че­ская, Пуш­кин­ская, Есе­нин­ская, по изу­че­нию твор­че­ст­ва Ф.М. Дос­то­ев­ско­го; ре­дак­ция «Ли­те­ра­тур­но­го на­след­ст­ва» и др. При институте име­ют­ся ас­пи­ран­ту­ра и док­то­ран­ту­ра. С ИМЛИ свя­за­на дея­тель­ность С.С. Аве­рин­це­ва, Н.И. Ба­ла­шо­ва, Д.Д. Бла­го­го, С.Г. Бо­ча­ро­ва, Ю.Б. Вип­пе­ра, М.Л. Гас­па­ро­ва, Н.В. Кор­ни­ен­ко, А.Б. Ку­де­ли­на (с 2004 года ди­рек­тор ИМЛИ), Ю.В. Ман­на, А.В. Ми­хай­ло­ва, А.Д. Ми­хай­ло­ва, Б.Л. Риф­ти­на, В.Ф. Шиш­ма­рё­ва и др.

Ин­сти­тут рас­по­ло­жен в бывшем до­ме книги С.С. Га­га­ри­на на По­вар­ской улице. Особ­няк в сти­ле русского клас­си­циз­ма по­стро­ен в начале 1820-х годов архитектором Д.И. Жи­ляр­ди.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)