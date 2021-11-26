ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА - российский ежемесячный литературно-художественный журнал.

Из­да­ёт­ся в Мо­ск­ве с 1955 года. Пред­ше­ст­вен­ни­ка­ми «Иностранной литературы» бы­ли жур­на­лы «Вест­ник ино­стран­ной ли­те­ра­ту­ры» (СПб., 1891-1908 годы; 1910-1916 годы; М., 1928-1930 годы), «Ли­те­ра­ту­ра ми­ро­вой ре­во­лю­ции» (1931-1932 годы), «Ин­тер­на­цио­наль­ная ли­те­ра­ту­ра» (1933-1943 годы).

В «Иностранной литратуре» пуб­ли­ку­ют­ся пе­ре­во­ды про­из­ве­де­ний современных пи­са­те­лей ( про­за, по­эзия , пуб­ли­ци­сти­ка, эс­се, днев­ни­ки, пись­ма, вос­по­ми­на­ния), а так­же ре­цен­зии и об­зо­ры отечественных кри­ти­ков и ли­те­ра­ту­ро­ве­дов. В «Иностранной литературе» впер­вые бы­ли на­пе­ча­та­ны в русской пе­ре­во­де про­из­ве­де­ния Г. Бёл­ля, Х.Л. Бор­хе­са, Г. Гри­на , М. Кун­де­ры, А. Мил­ле­ра, Ю. Ми­си­мы , Ж.П. Сар­тра, Дж. Стейн­бе­ка, П. Це­лана, У. Эко и других

«Иностранная литература» при­су­ж­да­ет еже­год­ные пре­мии луч­шим мас­те­рам ху­дожественного пе­ре­во­да.

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