ГОРОДКОВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ

Образование и начало карьеры

Борис Городков родился 2 февраля 1890 г. в г. Тобольске в учительской семье.

Учился в Тобольской гимназии, закончил с серебряной медалью. С 1908 г. – студент физматфакультета Петербургского университета. Поступил на биологическое отделение и проучился там полтора года. Но из-за своего отсутствия на практике по ботанике не был допущен к сдаче выпускного экзамена. Диплом биолога он не получил.

После окончания вуза Г. остался при нем и до 1917 г. изучал органическую химию. С 1914 по 1917 гг. – младший ассистент Лесного института, год преподавал на курсах в народном университете.

Уже в студенческие годы Г. заинтересовался природой края и, получив помощь Тобольского музея, предпринял несколько поездок для исследования природы Тобольской губернии. В 1910 - 1913 гг. занимался изучением местности и флоры бассейнов р. Конды, Салыма, северной части Ишимского района, р. Вах и Полуй. Изучал природу Сибири: в 1915 - 1917 гг. побывал на р. Северной Сосьве, в южных районах Тобольской губернии и низовьях Оби и на южном берегу Обской губы.

Деятельность при Советах

В 1918 – 1919 гг. Г. трудился ассистентом в Томском университете, с 1920 г. – ассистентом в Омском сельхозинституте. В 1920 г. началась его деятельность в Ботаническом музее Академии наук. Этому месту работы он оставался верен всю жизнь.

В первой половине 1930-х гг. Г. работал профессором в Ленинградском государственном университете. В 1937 – 1947 гг. – профессор и декан географического факультета Ленинградского ГПУ им. А.И. Герцена.

Экспедиции на Север

В 1920-е гг. Г. находился сначала во главе экспедиции, изучавшей бассейн р. Пур, затем - в составе групп по исследованию Северного и Приполярного Урала, северной части Обь-Енисейского водораздела и Гыданской тундры. За этот период были подготовлены первые достоверные карты Гыданского и Тазовского п-вов. Стараниями Г. был впервые изучен Обско-Тазовский водораздел.

На протяжении следующего десятилетия Г. провел исследования тундры в восточной части СССР, низовьев р. Лены, берега бухты Тикси, северного берега Чукотки, бассейна р. Пенжины. В 1935 г. Г. стал доктором биологических наук без защиты докторской диссертации.

В 1946 г. Г. организовал поездку на западный берег Таймыра по маршруту от Диксона до Нижней Таймыры. В 1947 г. он отправился на Новосибирские о-ва и изучил их флору. В 1948 г. был на мысе Челюскин, о-вах Диксон, Октябрьской Революции, Домашний, Визе, Земле Франца-Иосифа, Норденшельда, в бухте Ломоносова на Таймыре. На следующий год совершил поездку в Печорский край и окрестности Салехарда.

С 1950 г. ушел с работы, прекратив преподавание, но наукой продолжал заниматься до последнего момента. Умер Г. 25 мая 1953 г. на даче в г. Пушкине. Похоронен на Большеохтинском кладбище.

За свою жизнь Г. были совершены 26 экспедиций и опубликованы более 100 работ, посвященных Крайнему Северу.