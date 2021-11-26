ГОРЬКИЙ МАКСИМ

ГОРЬКИЙ МАКСИМ - русский пи­са­тель , пуб­ли­цист , общественный деятель.

Из мещан. Рано потеряв родителей, воспитывался в семье деда. Окончил два класса слободского начального училища [в Кунавине (ныне Канавино), пригороде Нижнего Новгорода], образование не смог продолжать из-за бедности (разорилось красильное заведение деда), с десяти лет был вынужден работать. Обладавший уникальной памятью, Горький всю жизнь напряжённо занимался самообразованием. В 1884 году отправился в Казань, где участвовал в работе подпольных народнических кружков ; связь с революционным движением во многом определила его жизненные и творческие устремления. В 1888-1889 и 1891-1892 годы скитался по югу России; впечатления от этих «хождений по Руси» в последующем стали важнейшим источником сюжетов и образов для его творчества (прежде всего раннего).

Первая публикация - рассказ «Макар Чудра», напечатанный в тифлисской газете «Кавказ» 12.09.1892 год. В 1893-1896 годах Горький активно сотрудничал с приволжскими газетами, где опубликовал множество фельетонов и рассказов. Всероссийскую и общеевропейскую известность имя Горького получило вскоре после выхода его первого сборника «Очерки и рассказы» (т. 1-2, 1898 год), в котором острота и яркость в передаче жизненных реалий сочетались с неоромантическим пафосом, со страстным призывом к преобразованию человека и мира («Старуха Изергиль», «Коновалов», «Челкаш», «Мальва», «На плотах», «Песня о Соколе» и др.). Особенный интерес вызвал образ босяка, глашатая свободолюбивой философии, которая в определённой степени перекликалась с учением Ф. Ницше. Символом растущего революционного движения в России стала «Песня о Буревестнике» (1901 год).

С началом работы Горького в 1900 году в издательстве «Знание» началась его многолетняя литературно-организаторская деятельность. Он расширил программу издательства, организовал (с 1904 года) выпуск знаменитых сборников «Знания», сплотил вокруг издательства крупнейших писателей, близких к реалистическому направлению (И. А. Бунин, Л. Н. Андреев, А. И. Куприн и др.), и фактически возглавил это направление в его противостоянии модернизму.

На рубеже XIX-XX веков вышли первые романы Горького «Фома Гордеев» (1899 год) и «Трое» (1900 год). В 1902 году в МХТ были поставлены его первые пьесы - «Мещане» и «На дне». Вместе с пьесами «Дачники» (1904 год), «Дети Солнца» (1905 год), «Варвары» (1906 год) они определили своеобразный горьковский тип русского реалистического театра начала XX века, основанный на острой социальной конфликтности и ясно выраженной идеологичности характеров. Пьеса «На дне», где жизненная конкретика сопрягается с философскими обобщениями, поныне сохраняется в репертуаре многих театров мира.

Вовлечённый в активную политическую деятельность в начале Первой русской революции , Горький был вынужден в январе 1906 года эмигрировать (вернулся в конце 1913 года). Пик сознательной политической ангажированности (социально-демократической окраски) писателя пришёлся на 1906-1907 годы, когда были опубликованы пьеса «Враги» (1906 год), роман «Мать» (1906-1907 годы), публицистические сборники «Мои интервью» и «В Америке» (оба 1906 год). Вместе с тем уже в написанной годом позже повести «Исповедь» (1908 год) отразились более широкое мировидение и комплекс философский идей, связанных с богостроительством (сказалась близость Горького к кругу А. А. Богданова и А. В. Луначарского, вызвавшая недовольство и критику В. И. Ленина).

Новый поворот в миросозерцании и стилевой манере Горького обнаружился в повестях «Городок Окуров» (1909-1910 годы) и «Жизнь Матвея Кожемякина» (1910-1911 годы), а также в автобиографической про­зе 1910-х годов: повестях «Хозяин» (1913 год), «Детство» (1913-1914 годы), «В людях» (1916 год), сборнике рассказов «По Руси» (1912-1917 годы) и др.: Горький обратился к проблеме русского национального характера, неоромантическую экспрессию ранних произведений сменили внешне неброские, но пластически достоверные образы. Повесть «Детство» заставила даже негативно настроенную к Горькому символистскую критику (Д. С. Мережковский, 3. Н. Гиппиус и др.) говорить о высочайшем мастерстве писателя. Те же тенденции отразились и в так называемом втором драматургическом цикле: пьесы «Чудаки» (1910 год), «Васса Железнова» (1-я редакци - 1910 год), «Старик» (создана в 1915 году, опубликована в 1918 году) и др.

В период Февральской и Октябрьской революций 1917 года Горький стремился бороться с антигуманистическим и антикультурным произволом, ставку на который делали большевики (цикл статей «Несвоевременные мысли» в газете «Новая жизнь»). После октября 1917 года он, с одной стороны, включился в культурную и общественную работу новых институтов, а с другой - критиковал большевистский террор, пытался спасти от арестов и казней (в ряде случаев - удачно) представителей творческой интеллигенции. Усиливавшиеся разногласия с политикой В. И. Ле­ни­на привели Горького в октябре 1921 года к эмиграции (формально она была представлена как выезд за границу для лечения), которая фактически (с перерывами) продолжалась до 1933 года.

Первая половина 1920-х годов отмечена поисками Горького новых принципов художественного мировосприятия. В экспериментальной фрагментарно-мемуарной форме написана книга «Заметки из дневника. Воспоминания» (1924 год), в центре которой - тема русского национального характера в его противоречивой сложности. Сборник «Рассказы 1922-1924 годов» (1925 год), в который вошли «Отшельник», «Карамора», «Рассказ о безответной любви», «Рассказ о герое», «Голубая жизнь» и др., отмечен интересом к тайнам человеческой души, психологически усложнённому типу героя, тяготением к необычным для прежнего Горького условно-фантастическим ракурсам видения. В 1920-е годы началась работа Горького над широкими художественными полотнами, освещающими недавнее прошлое России: «Мои университеты» (1923 год) - повесть, завершающая автобиографическую трилогию (включает также повести «Детство» и «В людях»), роман «Дело Артамоновых» (1925 год), роман-эпопея «Жизнь Клима Самгина» (ч. 1-3,1927-1931 годы; незавершённая часть 4, 1937). Позднее эта панорама была дополнена циклом пьес: «Егор Булычов и другие» (1932 год), «Достигаев и другие» (1933 год), «Васса Железнова» (2-я редакция - 1936 год).

Окончательно вернувшись в СССР в мае 1933 года, Горький принял активное участие в культурном строительстве, руководил подготовкой 1-го Всесоюзного съезда советских писателей, участвовал в создании ряда институтов, издательств и журналов. Его выступления и организационные усилия сыграли существенную роль в утверждении эстетики социалистического реализма. Публицистика этих лет характеризует Горького как одного из идеологов советского строя, косвенно и прямо выступающего с апологетикой сталинского режима. Одновременно он неоднократно обращался к И. В. Сталину с ходатайствами за репрессированных деятелей науки, литературы и искусства.

К вершинам творчества Горького относится цикл мемуарных портретов современников (Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, Л. Н. Андреева, В. И. Ленина и др.), созданных им в разное время.

Иллюстрации:

М. Горь­кий. «Дет­ст­во». Ти­туль­ный лист ра­бо­ты ху­дож­ни­ка Б. А. Дех­те­рё­ва. Мо­ск­ва, 1946. Архив БРЭ.

Сочинения:

Ар­хив А. М. Горь­ко­го. М., 1939–2001. Т. 1–16;

Горь­кий и со­вет­ские пи­са­те­ли: Не­из­дан­ная пе­ре­пис­ка. М., 1963;

Горь­кий и Ле­о­нид Ан­д­ре­ев: Не­из­дан­ная пе­ре­пис­ка. М., 1965;

Полн. собр. соч.: Ху­до­же­ст­вен­ные про­из­ве­де­ния: В 25 т. М., 1968–1976;

Ва­ри­ан­ты к ху­до­же­ст­вен­ным про­из­ве­де­ни­ям: В 10 т. М., 1974–1982;

Горь­кий и рус­ская жур­на­ли­сти­ка на­ча­ла XX в.: Не­из­дан­ная пе­ре­пис­ка. М., 1988;

Пись­ма: В 24 т. М., 1997–. Т. 1.