ГОНЧАРОВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ

Российский гра­фик, жи­во­пи­сец , сце­но­граф, народный художник РСФСР (1979 год), член-корреспондент АХ СССР (1973 год).

Учился в Москве - в студиях К. Ф. Юона (1915-1916 годы) и И. И. Машкова (1917 год), ГСХМ-Вхутеине (1918-1927 годы) у А.В. Шевченко, В. А. Фаворского. Член-учредитель ОСТ (1925 год).

Выдающийся художник книги, мастер стилистически адекватной интерпретации литературного текста, распространённой на оформление издания в целом (издания сочинений А. А. Блока, 1924 и 1966 годы; Ф. Петрарки, 1953 год; И. В. Гёте, 1956 и 1969 годы; У. Шек­спи­ра , 1958 год; М. де Сервантеса, 1961 год; Ф. М. Достоевского, 1969-1971 годы, и другие; все - ксилография).

Писал исторические картины, в которых заметно влияние экспрессионизма («Смерть Марата», 1927-1929 годы, ГТГ), портреты (Н. Н. Купреянова, 1930 год; И. Г. Эренбурга, 1954 год, Литературный музей, Москва, и другие), пейзажи и натюрморты в декоративной манере, близкой фовизму.

Автор панно для павильонов ВСХВ (1939, 1954 годы) и советских павильонов на Всемирных выставках в Париже (1937 год) и Брюсселе (1958 год), для ресторана «Прага» в Москве (1954 год) и другие.

Оформлял спектакли с 1924 года («Бойцы» Б. С. Ромашова, 1933 год, Центральный театр Красной Армии; «Братья Карамазовы» по Достоевскому, 1960 год, МХАТ, и другие).

Преподавал в Москве - в Полиграфическом институте (1930-1934 и 1948-1979 годы; профессор с 1958 года), Институте изобразительных искусств (1934-1938 годы) и Институте прикладного и декоративного искусства (1947-1949 годы). Государственная премия СССР (1973 год).

Сочинения:

Об ис­кус­ст­ве гра­фи­ки. М., 1960;

Ху­дож­ник и кни­га. М., 1964;

Тео­рия ком­по­зи­ции. 3-е изд. М., 1991.

Иллюстрации:

А. Д. Гон­ча­ров. Гра­вю­ра для об­лож­ки ка­та­ло­га «15 лет РККА». 1933. Архив БРЭ.