ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Звание и высшая степень отличия в СССР за заслуги перед обществом и государством, связанные с совершением подвига.

Впервые присвоено 20 апреля 1934 летчикам А. Ляпидевскому , М. Водопьянову, И. Доронину, Н. Каманину, С. Леваневскому, В. Молокову, М. Слепневу за спасение высадившегося на лед и дрейфовавшего около 2-х месяцев экипажа парохода «Челюскин», который, попав в ледовый плен, был раздавлен льдами.

В августе 1939 г. учреждена медаль «Золотая Звезда», утвержден порядок повторного присвоения звания. Первыми дважды Героями стали летчики С. Грицевец, Г. Кравченко, Я. Смушкевич. За героизм, проявленный в Великой Отечественной войне звания было удостоено более 11 тысяч человек.

Трижды Героями стали летчики А. Покрышкин и И. Кожедуб. Четырежды — военачальник Г. Жуков. В мирное время звания присваивались воинам, выполняющим «интернациональный долг» в различных странах, покорителям космоса и др. Четырежды Героем Советского Союза стал и Л. Брежнев.

После распада СССР высшая степень отличия в нашей стране — Герой России.

Автор статьи: Шубин А.В.