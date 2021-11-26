ЕРУСАЛИМСКИЙ АРКАДИЙ САМСОНОВИЧ
ЕРУСАЛИМСКИЙ АРКАДИЙ САМСОНОВИЧ - российский историк и публицист.
По окончании Самарского университета (1923) стажировался в Германии и Франции (1924-1925, 1928). В 1925-1941 годах научный сотрудник Института мирового хозяйства и мировой политики, одновременно профессор Института красной профессуры (1930-1932), Московского института истории, философии и литературы (1932-1939), Высшей дипломатической школы (1939-1941). В 1940-1941 годах по распоряжению советского. руководства подготовил к публикации мемуары О. фон Бисмарка «Мысли и воспоминания» (т. 1-3), изданию которых придавалось большое политическое значение. Участник Великой Отечественной войны. В 1941-1944 годах начальник иностранного отдела газеты «Красная звезда». В 1942 году находился с поручением в Иране. В 1944-1956 годах профессор исторического факультета МГУ, с 1945 года научный сотрудник Института истории АН СССР, руководитель группы по изучению германской истории. Ерусалимский - единственный историк, являвшийся очевидцем подписания Акта о капитуляции Германии. В 1956-1962 годах председатель Комиссии историков СССР - ГДР. Автор 160 трудов по германской истории, истории международных отношений. Государственная премия СССР (1950).
Сочинения:
Германия, Антанта и СССР. М., 1928;
Внешняя политика и дипломатия германского империализма в конце XIX в. 2-е изд. М., 1951;
Германский империализм: история и современность. М., 1964;
Бисмарк. Дипломатия и милитаризм. М., 1968;
Колониальная экспансия капиталистических держав и освободительное движение народов Южной Африки и Китая в XVII–XIX вв. М., 1974.