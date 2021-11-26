ЕРУСАЛИМСКИЙ АРКАДИЙ САМСОНОВИЧ

ЕРУСАЛИМСКИЙ АРКАДИЙ САМСОНОВИЧ - российский историк и публицист.

По окон­ча­нии Са­мар­ско­го университета (1923) ста­жи­ро­вал­ся в Гер­ма­нии и Фран­ции (1924-1925, 1928). В 1925-1941 годах на­учный со­труд­ник Института ми­ро­во­го хо­зяй­ст­ва и ми­ро­вой по­ли­ти­ки, од­но­вре­мен­но профессор Института крас­ной про­фес­су­ры (1930-1932), Московского института ис­то­рии, фи­ло­со­фии и литературы (1932-1939), Выс­шей ди­пло­ма­тической шко­лы (1939-1941). В 1940-1941 годах по рас­по­ря­же­нию советского. ру­ко­во­дства под­го­то­вил к пуб­ли­ка­ции ме­муа­ры О. фон Бис­мар­ка «Мыс­ли и вос­по­ми­на­ния» (т. 1-3), из­да­нию ко­то­рых при­да­ва­лось боль­шое по­ли­тическое зна­че­ние. Уча­ст­ник Ве­ли­кой Отечественной вой­ны. В 1941-1944 годах начальник иностранного от­де­ла газеты «Крас­ная звез­да». В 1942 году на­хо­дил­ся с по­ру­че­ни­ем в Ира­не. В 1944-1956 годах профессор ис­то­рического факультета МГУ, с 1945 года на­учный со­труд­ник Института ис­то­рии АН СССР, ру­ко­во­ди­тель груп­пы по изу­че­нию германской ис­то­рии. Ерусалимский - един­ст­вен­ный ис­то­рик, яв­ляв­ший­ся оче­вид­цем под­пи­са­ния Ак­та о ка­пи­ту­ля­ции Гер­ма­нии . В 1956-1962 годах председатель Ко­мис­сии ис­то­ри­ков СССР - ГДР. Ав­тор 160 тру­дов по германской ис­то­рии, ис­то­рии ме­ж­ду­народных от­но­ше­ний. Государственная премия СССР (1950).

Сочинения:

Гер­ма­ния, Ан­тан­та и СССР. М., 1928;

Внеш­няя по­ли­ти­ка и ди­пло­ма­тия гер­ман­ско­го им­пе­риа­лиз­ма в кон­це XIX в. 2-е изд. М., 1951;

Гер­ман­ский им­пе­риа­лизм: ис­то­рия и со­вре­мен­ность. М., 1964;

Бис­марк. Ди­пло­ма­тия и ми­ли­та­ризм. М., 1968;

Ко­ло­ни­аль­ная экс­пан­сия ка­пи­та­ли­сти­че­ских дер­жав и ос­во­бо­ди­тель­ное дви­же­ние на­ро­дов Юж­ной Аф­ри­ки и Ки­тая в XVII–XIX вв. М., 1974.