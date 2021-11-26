ЕФИМОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ЕФИМОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - российский историк, член-корреспондент АН СССР (1939), АПН РСФСР (1947), АПН СССР (1968).
Из дворянской семьи. В 1922 году закончил Московский университет, работал в различных учебных и научноисследовательских институтах. С 1934 года на историческом факультете МГУ (профессор с 1938 года). В 1936-1941 годах одновременно научный сотрудник, заведующий сектором Института истории АН СССР. В 1941-1943 годах декан исторического факультета МГУ (в Московской группе). В 1942-1944 годах профессор АПН СССР, в 1945-1947 годах - Пермского университета. С 1956 года заведующий сектором народов Америки Института этнографии АН СССР. В 1964-1967 годах профессор МГИМО. Специализировался в области новой и новейшей истории европейских стран, этнографии, истории США и русских географических открытий. Автор учебника по новой истории для средней школы (1934), соавтор двухтомного учебника для вузов по новой истории (1939; оба неоднократно переиздавались). Один из авторов «Истории дипломатии» (т. 1, 1941; Государственная премия СССР, 1942; 2-е издание, 1959), редактор коллективного труда «Народы Америки» (т. 1-2, 1959). Награждён орденом Ленина (1954).
Сочинения:
К истории капитализма в США. М., 1934;
Из истории великих русских географических открытий в Северном Ледовитом и Тихом океанах. XVII - 1-я половина XVIII в. М., 1950;
Очерки истории США. М., 1955;
Некоторые вопросы методики истории как науки. М., 1958.