ДОРОНИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
ДОРОНИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ - советский лётчик, один из первых Героев Советского Союза.
На военной службе в Военно-морском флоте с 1920 года. Окончил Севастопольскую лётную школу (1925 год), Военно-воздушную академию Рабоче-крестьянской Красной армии имени Н. Е. Жуковского (1939 год). В 1926-1930 годах служил лётчиком на Черноморском флоте, инструктором в Севастопольской школе морской авиации. С 1930 года в гражданской авиации, командир транспортного самолёта на авиалинии Иркутск - Якутск - Бодайбо.
Участвовал в экспедиции, исследовавшей Карское море (1930 год), проложил воздушную трассу Иркутск - Усть-Среднекан, в сложных метеоусловиях при практически нулевой видимости пролетев над Верхоянским хребтом. В апреле 1934 года участвовал в спасении членов экспедиции и экипажа затёртого льдами парохода «Челюскин», проявив при этом мужество и лётное мастерство (для участия в спасении вместе с М. В. Водопьяновым и В. В. Галышевым в сложнейших метеоусловиях совершил перелёт Хабаровск - Ванкарем протяжённостью около 6 тысыч километров). В 1939-1940 годах начальник лётно-испытатательной станции на авиационном заводе № 1 (г. Москва), в 1940-1947 годах - № 301 (город Химки). С 1947 года в отставке.
Иллюстрация:
И. В. Доронин. Архив БРЭ.