ДОРОНИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

ДОРОНИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ - советский лётчик, один из первых Героев Советского Союза .

На во­енной служ­бе в Военно-морском флоте с 1920 года. Окон­чил Се­ва­сто­поль­скую лёт­ную шко­лу (1925 год), Во­енно-воздушную ака­де­мию Рабоче-крестьянской Красной армии имени Н. Е. Жу­ков­ско­го (1939 год). В 1926-1930 годах слу­жил лёт­чи­ком на Чер­но­мор­ском фло­те, ин­ст­рук­то­ром в Се­ва­сто­поль­ской шко­ле морской авиа­ции. С 1930 года в гражданской авиа­ции, командир транс­порт­но­го са­мо­лё­та на авиа­ли­нии Ир­кутск - Якутск - Бо­дай­бо.

Уча­ст­во­вал в экс­пе­ди­ции, ис­сле­до­вав­шей Кар­ское море (1930 год), про­ло­жил воздушную трас­су Ир­кутск - Усть-Сред­не­кан, в слож­ных ме­тео­ус­ло­ви­ях при прак­ти­чес­ки ну­ле­вой ви­ди­мо­сти про­ле­тев над Вер­хо­ян­ским хреб­том. В апреле 1934 года уча­ст­во­вал в спа­се­нии чле­нов экс­пе­ди­ции и эки­па­жа за­тёр­то­го льда­ми па­ро­хо­да «Че­лю­скин», про­явив при этом му­же­ст­во и лёт­ное мас­тер­ст­во (для уча­стия в спа­се­нии вме­сте с М. В. Во­до­пья­но­вым и В. В. Га­лы­ше­вым в слож­ней­ших ме­тео­ус­ло­ви­ях со­вер­шил пе­ре­лёт Ха­ба­ровск - Ван­ка­рем про­тя­жён­но­стью около 6 тысыч километров). В 1939-1940 годах начальник лёт­но-ис­пы­татательной стан­ции на авиационном за­во­де № 1 (г. Мо­ск­ва), в 1940-1947 годах - № 301 (город Хим­ки). С 1947 года в от­став­ке.

Иллюстрация:

И. В. Доронин. Архив БРЭ.