ДОКТОРАНТУРА
ДОКТОРАНТУРА - высшая ступень в системе подготовки научных и научео-педагогических кадров, часть системы непрерывного образования.
Организуется при ведущих вузах, научных учреждениях и организациях. Завершается защитой диссертации на соискание учёной степени доктора наук.
Степень доктора наук впервые стала присуждаться в 1130 году Болонским университетом (в России - с 1819 года). В СССР докторантура введена в 1934 году, упразднена в 1956 году, восстановлена в 1987 году. Степень доктора присваивается президиумом Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации.
Название данной степени может отличаться в разных странах; например, в Венгрии российские степени доктора наук соответствует «доктор академии». В англоязычных странах, где имеется аналогичная российской двухступенчатая система послевузовского образования (Великобритания, США и другие), в естественных науках используется название «доктор наук» (Doctor of Science); для исследователей, специализирующихся в филологии, - «доктор словесности» (Doctor of Letters); в области права - «доктор права» (Doctor of Laws). Присвоение этой степени обычно осуществляется не по результатам защиты диссертации, а по сумме опубликованных работ и по общему вкладу в науку или даже по общественной или публицистической деятельности.
В таких странах, как Германия, Франция и Австрия, существует система габилитации (habilitation, от латинского habilis - способный, пригодный), аналогичная защите докторской диссертации в Российской Федерации. Претенденту присваивается степень «габилитированного доктора» (Doctor Habilitation), которая даёт право на занятие профессорской должности в университете.