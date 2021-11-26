ЧЕРНОВ Сергей Николаевич

Историк.

Окончил историко-филологический факультет Петербургского университета (1912). Профессор (1918). Доктор исторических наук (без защиты диссертации, 1937). Приват-доцент ПУ (1917). Преподавал в Саратовском университете (1918-28). В 1929 стал сотрудником Археографической комиссии АН СССР, с 1928 председатель Ленинградской комиссии по изучению декабристов и их времени. Преподавал в ЛГУ (1929-30). В 1930 арестовывался по «Академическому делу», но вскоре был отпущен. Сотрудник Института русской литературы (1931-33). Преподавал в Ферганском ГПИ (1936), профессор Горьковского ГУ (1937-39). Сотрудник Института народов Севера (1939-41). Преподавал в ЛГУ (1940-41) и Ленинградском городском педагогическом институте (1940-1941). Умер от голода в оккупации.

Крупнейший в 1920-30-е гг. специалист по истории декабризма и освободительного движения. Большое внимание уделял культурному и личностному фактору в становлении и развитии декабристского движения .

Сочинения:

Несколько справок о «Союзе Благоденствия» перед Московским съездом 1821 г. Саратов, 1924;

Семья Чернышевских. Саратов, 1927;

У истоков русского освободительного движения. Избранные статьи по истории декабризма. Саратов, 1960;

Павел Пестель: Избранные статьи по истории декабризма. СПб., 2004.