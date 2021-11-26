ЧЕРЕПНИН Лев Владимирович

Историк.

Окончил факультет общественных наук МГУ (1925). Кандидатская диссертация: «Древнерусская церковная феодальная вотчина XIV-XVI вв.: (Очерки по истории землевладения московской митрополичьей кафедры)» (МГПИ, 1942). Докторская: «Очерки по истории русских феодальных отношений XIV-XV вв.» (ИИ АН СССР, 1947).

Аспирант и сотрудник РАНИОН (1925-29). Помощник заведующего отделом ГБЛ (1929-30). В 1930 арестован по т.н. «Академическому делу» и находился в ссылке и лагерях, откуда вернулся в 1933.

Сотрудник Института истории АН СССР (1936-41). Заведующий кабинетом, преподаватель МГИАИ (1942-49). Преподаватель, профессор МГУ (1944-60), МГИМО (1946-52), АОН при ЦК ВКП (б). Старший научный сотрудник, заведующий сектором (с 1951) истории СССР периода феодализма Института истории АН СССР.

Академик АН СССР (1972).

В изучении русских средневековых источников применил текстологическую методику А.А. Шахматова , дополненную палеографическим и дипломатическим анализом.

Доказывал, что социально-экономической базой формирования русского централизованного государства являлось не только складывание единого рынка, но и в развитии аграрной сферы.

Автор классических пособий «Русская палеография» (М., 1956); «Русская историография до XIX века: Курс лекций» (М., 1957).

Сочинения:

Русские феодальные архивы XIV-XV вв. М.-Л., 1948-1951. Т. 1-2;

Образование русского централизованного государства в XIV-XV вв.: Очерки социально-экономической и политической истории Руси. М., 1960;

Древнерусское государство и его международное значение. М., 1965 (совместно с Новосельцевым А.П, Пашуто В.Т ., Щаповым Я.Н.);

Исторические взгляды классиков русской литературы. М., 1968;

Новгородские берестяные грамоты как исторический источник. М., 1969;

Пути развития феодализма: (Закавказье, Средняя Азия, Прибалтика). М., 1972 (Совместно с Новосельцевым А.П, Пашуто В.Т .);

Земские соборы Русского государства в XVI-XVII вв. М., 1978;

Вопросы методологии исторического исследования: Теоретические проблемы истории феодализма: Сб. ст. М., 1981;

Отечественные историки XVIII-XX вв.: Сб.ст., выступлений, воспоминаний. М., 1984.