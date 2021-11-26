БЕРЕЖКОВ Николай Георгиевич

Историк.

Окончил историко-филологический факультет Московского университета (1911). Сотрудник Московского архива Министерства юстиции (1911-1919). Преподаватель Московского археологического института (1918-19). Преподаватель Нижегородского университета (1919-20), Рязанского института народного образования (1920-23). Архивист в Музее революции СССР (1924-34). Научный сотрудник музея «Каторга и ссылка» (1934-35). Научный, старший научный сотрудник Института истории АН СССР (1936-56). Докторская диссертация: « Литовская метрика как исторический источник» (Институт истории АН СССР, 1946). С 1952 на пенсии.

Автор первой в историографии обобщающей монографии по хронологии русского летописания.

Сочинения:

Литовская метрика как исторический источник. М.-Л., 1946. Т. 1;

Хронология русского летописания. М., 1963.