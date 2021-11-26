БАЗИЛЕВИЧ Константин Васильевич

Советский историк, профессор .

Сын офицера, военного педагога. Окончил Хабаровский кадетский корпус (1910), Михайловское артиллерийское училище (1913) и авиационную школу в Петербурге. Участник Первой мировой войны . Командовал артиллерийской батареей; был военным летчиком. Закончил войну в чине штабс-капитана. Был ранен, отравлен газами. Удо­стоен шести боевых орденов. В 1918 добровольцем поступил в Красную армию. Участник Гражданской войны в России . В 1918—1922 работал в военно-технической редакции ПУР Реввоенсовета.

В 1922 окончил историческое отделение факультета общественных наук Московского университета . В 1922—1929 — научный сотрудник Государственного Исторического музея, в 1929—1933 — научный сотрудник Института связи и Инженерно-технической академии связи. С 1935 — профессор МГУ, с 1939 — Высшей партийной школы при ЦК КПСС. В 1936—1950 — старший научный сотрудник Института истории АН СССР.

Автор лекционных курсов по русской истории, разделов учебников по истории СССР для вузов и средних школ. Главная область исследований Б. — социально-экономическая, политическая и военная история Московского государства XV—XVII вв. За монографию «Внешняя политика России в период образования централизованного государства, 2-я половина XV в.» (М., 1952) Б. была посмертно присуждена премия 1-й степени им. М. В. Ломоносова.

Сочинения:

В гостях у богдыхана (путешествие русских в Китай в XVII в.). Л., 1927;

Профессиональное движение работников связи (1917—1918). М., 1927;

Денежная реформа Алексея Михайловича и восстание в Москве в 1662 году. М.-Л., 1936;

Внешняя политика России в период образования централизованного государства, 2-я половина XV в. М., 1952.

Автор статьи: В. Б. Каширин.

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