АВЕРБАХ, Леопольд Леонидович

Советский литературный деятель и критик.

В 1918 ушел из 5 класса гимназии и занялся активной комсомольской работой. В этом же году стал членом ЦК комсомола и редактором первой комсомольской газеты «Юношеская правда». В 1920 — член руководства Коммунистического интернационала молодежи (КИМ). В 1920–1930-е — один из лидеров литературной группы «На посту», известной своими нападками на писателей-«попутчиков». В 1922 издал книгу «Ленин и юношеское движение». 1922–1924 ответственный редактор журнала «Молодая гвардия». С 1924 — редактор газеты «Уральский рабочий». 1926–1932 — генеральный секретарь РАПП и редактор журнала «На литературном посту». А. активно боролся за руководящую роль пролетариата на литературно-творческом фронте. После ликвидации РАПП (1932) А. участвовал в подготовке I Всесоюзного съезда советских писатателей. Один из авторов сборника «Канал им. Сталина», прославляющего труд заключенных (1934). В 1937 А. и его соратники были объявлены «троцкистской группой в литературе» и арестованы. А. погиб в заключении.

Сочинения:

Авербах Л. Культурная революция и вопросы современной литературы. М.-Л., 1928;

Авербах Л. О задачах пролетарской литературы. М.-Л., 1928;

Авербах Л. Наши литературные разногласия. Л., 1927.

Автор статьи: А. В. Сафронова.