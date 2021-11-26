АРТАМОНОВ Михаил Илларионович

Археолог.

Окончил Петроградский университет (1924). Кандидат исторических наук (1934, без защиты диссертации). Докторская: «Скифы. Очерки по истории Северного Причерноморья» (1943).

Аспирант Государственной академии истории материальной культуры (ГАИМК) (1926-29). С 1925 преподаватель, профессор (1935), заведующий кафедрой археологии (1949-72), проректор (1948-51) Ленинградского ГУ. Сотрудник ГАИМК, директор (1938-43) Института истории материальной культуры АН СССР (ИИМК). Научный сотрудник (1932-33), директор Эрмитажа (1951-64). Основатель серии «Краткие сообщения ИИМК».

Руководил Волго-Донской археологической экспедицией по обследованию Саркела – Белой Вежи (1949-51). Обосновывал значительную роль Хазарского каганата в истории Причерноморья, связывал с хазарами салтово-маяцкую культуру. В противовес господствовавшему в 1940-е автохтономизму выдвинул теорию западного происхождения славян на территории Польши и связывал с ними пшеворскую культуру. Возродил ленинградское скифоведение, подчеркивал иранское происхождение скифов.

Сочинения:

Средневековые поселения на Нижнем Дону: По материалам Северо-Кавказской экспедиции. Л., 1935;

История хазар. Л., 1962;

Сокровища скифских курганов в собрании Государственного Эрмитажа. Прага-Л., 1966;

Сокровища саков: Аму-Дарьинский клад. Алтайские курганы. Минусинские бронзы. Сибирское золото. М., 1973;

Киммерийцы и скифы: (От появления на исторической арене до IV в. до н. э.). Л., 1974.