АРХАНГЕЛЬСКИЙ Сергей Иванович

Советский историк, член-корреспондент АН СССР (1946).

В 1900 с золотой медалью окончил Нижегородский дворянский институт. В 1906 окончил историко-филологический факультет Московского университета , где учился у П. Г. Виноградова, Р. Ю. Виппера, А. Н. Савина. Вернувшись в Нижний Новгород, преподавал в Мариинской женской гимназии (1906—1917), Нижегородском (с 1932 Горьковском) педагогическом институте (1917—1952), где в 1934—1952 заведовал кафедрой всеобщей истории. В 1946 стал первым деканом исторического факультета Горьковского государственного университета (ГГУ) и занимал этот пост до 1950. С 1946 возглавлял кафедру всеобщей истории ГГУ. А. оставил разноплановое научное наследие. Начинал как специалист по локальной истории Нижегородской губ. В 1924 стал одним из основателей и председателем Нижегородского научного общества по изучению местного края (НОИМК). В 1920-е опубликовал более 20 работ по истории Нижегородского края, в частности о В. Г. Короленко , П. И. Мельникове-Печерском , С. В. Ешевском, об участии нижегородцев в Отечественной войне 1812 и о локальном методе в исторических исследованиях. С начала 1930-х научный интерес А. перемещается в сторону аграрной проблематики и аграрного законодательства Английской революции XVII в . В ряде монографий А. стремился реконструировать механизмы перераспределения и объединения земель в единые массивы в разных частях революционной Англии, а также Ирландии и Шотландии. Полагал, что аграрное законодательство революции носило «антикрестьянский» характер и способствовало формированию «буржуазной» собственности.

Сочинения:

Архангельский С. И. Локальный метод в исторической науке // Краеведение. 1927. № 2. С. 193—194;

Его же. Аграрное законодательство Великой Английской революции. М.-Л., Т. 1. 1935; Т. 2. 1940;

Его же. Крестьянское движение в Англии в 40–50-х гг. XVII в. М., 1960;

Его же. Очерки по истории промышленного пролетариата Нижнего Новгорода и Нижегородской области ХVII—ХIХ вв. Горький, 1950.

Автор статьи: Кондратьев С.В.