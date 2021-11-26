АНДРЕЕВ, Михаил Степанович

Советский иранист-этнограф, лингвист-диалектолог, член-корреспондент АН СССР (1929), академик АН Узбекской ССР (1943).

Один из организаторов, ректор (1918–1920) и преподаватель (до 1947) Туркестанского Восточного института (затем Восточного факультета Среднеазиатского государственного университета). В 1932 арестован по доносу (смотрите Массовые репрессии 1920-х начала 1950-х гг. в СССР ) и приговорен к административной высылке в Алма-Ату на 3 года. В 1934 досрочно освобожден, жил в Ташкенте, затем в Сталинабаде. Преподавал в местных вузах. В 1900–1930-х руководил этнографическими экспедициями в Среднюю Азию, в ходе которых исследовал традиционные верования, быт и искусство таджиков, а также диалекты восточно-иранского языка — ягнобский и припамирские.

Автор статьи: Телицын В.Л., Телицына Е.Н.