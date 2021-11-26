АДОРАТСКИЙ, Владимир Викторович

Советский политический деятель, историк, академик АН СССР (1932).

Из дворян. В 1903 окончил юридический факультет Казанского университета. С 1900 — в революционном движении. Член РСДРП с 1904. В декабре 1905 — октябре 1906 — в заключении. 1906–1912 и 1914–1918 — в эмиграции. После Октябрьской революции в 1920–1929 зам. заведующего Центральным архивным управлением, с 1928 член дирекции института Ленина. В 1931–1939 — директор института Маркса – Энгельса – Ленина . С 1932 — акад. АН СССР. В 1936–1939 руководил институтом философии АН СССР. Научная деятельность посвящена вопросам истории марксизма. А. — один из редакторов сочинений В. Ленина . Автор ряда пособий по изучению марксизма-ленинизма.

Сочинения:

Адоратский В. В. Избр. произведения, М., 1961.

Автор статьи: А. В. Сафронова.