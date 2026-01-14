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Первый московский крематорий - символ новой советской эпохи и эксперимент над похоронной культурой страны. Здание, изначально построенное как храм, в 1920-х годах было преобразовано в крематорий. Именно там религиозные обряды сменились светским отношением к смерти. Почему православный храм был преобразован в крематорий? Почему возникла необходимость в крематориях в советской России? Как был устроен крематорий? Сколько тел могли кремировать в сутки? Почему поток жертв репрессий не мог быть утилизирован только крематорием? Какие мифы связаны с первым крематорием? Давайте разбираться!

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