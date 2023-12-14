10 класс | История России

ЗА КУЛИСАМИ «МИНИСТЕРСТВА ПРАВДЫ». ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ СОВЕТСКОЙ ЦЕНЗУРЫ. 1917-1929

БЛЮМ А.

В книге поднимается тема советской цензуры. Первая и вторая части книги посвящены первым двум "актам" драматической истории беспощадного подавления мысли и печатного слова, а именно — с октября 1917 по 1929 гг. В третьей части читатель найдет сведения о запрещенной художественной литературе как русских, так и зарубежных писателей. В книге использованы документы из Центрального государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга, Москвы, архива историко-политических документов, архива Академии наук Москвы и других.