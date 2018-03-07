Святая Матрона Московская: правда и мифы 8 марта Русская православная церковь чтит память блаженной Матроны Московской (1881–1952), в связи с обретением ее мощей. Люди, следовавшие советам Матроны, имели счастье испытать настоящее Божественное чудо. И всё же о самой святой мы знаем меньше, чем о случаях ее помощи. Народная молва окружила жизнь одной из самых «молодых» и популярных святых колоссальным количеством домыслов. Среди них: встреча со Сталиным, видения бесов и даже колдовские дела – совершенно несовместимые с образом христианской святой. Какой же в действительности была история святой Матроны? Девочка с закрытыми глазами Матрона родилась в 1881 году (по другим данным – в 1885) в Тульской губернии, в... На чтение: 4 минуты

8 марта Русская православная церковь чтит память блаженной Матроны Московской (1881–1952), в связи с обретением ее мощей. Люди, следовавшие советам Матроны, имели счастье испытать настоящее Божественное чудо. И всё же о самой святой мы знаем меньше, чем о случаях ее помощи. Народная молва окружила жизнь одной из самых «молодых» и популярных святых колоссальным количеством домыслов. Среди них: встреча со Сталиным , видения бесов и даже колдовские дела – совершенно несовместимые с образом христианской святой. Какой же в действительности была история святой Матроны?

Девочка с закрытыми глазами

Матрона родилась в 1881 году (по другим данным – в 1885) в Тульской губернии, в бедной крестьянской семье. Из-за невозможности прокормить четвертого ребенка родители решили отдать дочь по рождении в сиротский приют, организованный местным помещиком графом Ю. А. Олсуфьевым, человеком деятельным и богобоязненным. От жизни в приюте еще не родившуюся святую спас сон, приснившийся ее матери – Наталье Никоновой. Она увидела белую птицу с человеческим лицом и закрытыми глазами, которая села женщине на лицо. Решив, что сон вещий, мать оставила дитя. Когда же Матрона родилась, ее глаза были сомкнуты, а глазные яблоки крайне недоразвиты – анофтальмия, врожденный порок развития.

Церковный староста храма, в котором была крещена Матрона, вспоминал о проведении таинства в тот день следующее. Когда священник окунул девочку в купель, из нее до самого потолка поднялся столб не то пара, не то благоухающего дыма. Священник, будучи весьма удивленным, сказал, что видит такое впервые, а младенец станет святым.

Сельские дети, довольно жестокие в силу возраста, потешались над «не такой» девочкой с увечьем. То окружат ее на улице и бьют крапивой, мол, угадай, особенная, кто тебя ударил. То в яму посадят и смотрят, как слепая на ощупь пытается вылезти. Утешая Матрону, священник говорил, что она обладает чем-то большим, нежели другие дети. Так, в раннем возрасте блаженная погрузилась во внутренний мир души, мир, в котором физическое зрение не нужно.

Однажды Матрона предсказала смерть сельского священника, затем пожар. Как-то раз, когда отец девочки, Дмитрий Никонов, остался читать службу дома, а мама Наталья отправилась в церковь, по ее возвращении дочь сказала, что мамы в храме не было, а папа был. Так прозорливо блаженная указала на то, что отец действительно дома молился, а мама в храме думала об отказавшемся посетить богослужение муже. Эти события принесли слепой блаженной Матроне определенную известность, к ней в село потянулись люди с просьбами о молитве и, как принято, вознаграждали. В результате ребенок, к которому сперва чуть не отнеслись как к «лишнему рту» в семье, стал ее кормильцем.

Москва

В возрасте 17 лет у Матроны отнялись ноги. Тогда последовали ее первые предсказания о будущих гонениях на христиан в России. В 1925 году Матроне пришлось перебраться в Москву. Два ее старших брата к тому моменту вступили в партию, и блаженная сестра с множеством паломников изрядно стала им досаждать.

Московская жизнь Матроны была сопряжена с постоянными скитаниями по не самым пригодным для жилья местам. Порой непродолжительное время удавалось пожить в квартирах, непродолжительное – потому что за такую сожительницу хозяевам грозили серьезные проблемы. В родное село Матрона все же возвращалась, старых родителей навестить. Арестов избегала не без чудес. Один случай особенно примечателен: когда ее пришел арестовывать милиционер, блаженная сказала бежать ему домой – там беда, а она не убежит, ведь ноги не двигаются. Дома милиционер обнаружил обгоревшую в результате несчастного случая жену, успел отвезти ее в больницу, женщину спасли. На следующий день милиционер категорически отказался осуществить арест старицы.

Московская жизнь святой не была сладка и потому, что пришлась на очень страшное для нашей страны время. Сперва окончание Гражданской войны , принесшей нищету и голод, затем печально известные 1937–1938 годы, когда наркомом внутренних дел СССР являлся Николай Ежов, а потом пришла самая ужасная в истории человечества война. В этой обстановке к Матроне стекалось множество людей, порой отчаявшихся, для которых блаженная старица была последней надеждой. Согласно свидетельствам, Матроне открывались судьбы фронтовиков, а те, кто считались без вести пропавшими, после молитв Матроны возвращались домой. Если обратиться к известным, но не просто приписываемым Матроне словам, то все, чему она учила, совершенно не противоречит христианству. Люди, следовавшие советам Матроны, имели счастье испытать настоящее Божественное чудо. И все же о самой святой мы знаем меньше, чем о случаях ее помощи.

Перед смертью на вопрос священника, пришедшего ее исповедать и причастить, она ответила, что так же, как и все, боится смерти. Почившую 2 мая 1952 года святую Матрону Московскую похоронили, согласно ее просьбе, поближе к храму, на Даниловском кладбище – «чтоб слышать службу».

Мифы

Посмотрим на два жития, которые рассматривала Синодальная комиссия по канонизации святых. Первое из них, так называемое «Сказание о Матроне», – неофициальное житие, написанное Зинаидой Ждановой, некогда весьма популярное, а потому оказавшее влияние на общественное представление о блаженной старице. Кстати, Жданова однажды сама призналась, что многое в этом житии ею выдумано. Но вот только несколько примеров.

Начнем со знаменитого эпизода: матушка Матрона благословляет лично приехавшего к ней Сталина осенью 1941-го. Такого эпизода в истории никогда не было и не могло быть, потому что ни в одном историческом источнике нет и намека на эту «встречу». К такому заключению пришли историки из Московской духовной академии и члены Синодальной комиссии по канонизации святых.

В этом же житии сообщается, что рвота после причастия – это исход бесов из человека. Совершенно кощунственное для христианина заявление. Там же говорится, что бесы проникают в человека при дыхании: это заявление из области манихейства – религиозного учения, возникшего в III веке и основательно раскритикованного, например, Блаженным Августином. Про бесов, влетающих в форточки во время демонстраций, и «заговоренную водичку», упоминаемую в том же житии, – вещи из области колдовской практики. Преподобный Антоний говорил, что если бы бесы имели такие же, как у людей, тела, то от них можно было бы спрятаться за запертыми дверьми, но они не такие, а потому двери им не помеха. Не удивительно, что Синодальная комиссия отвергла такое житие.

Зато «Житие праведной Матроны, блаженной Московской старицы», которое было взято комиссией в качестве ориентира, сообщает, например, что помощь, подаваемая Матроной, не имела ничего общего с заговорами и прочей экстрасенсорикой с народным целительством. А люди, бывшие очень хорошо знакомыми с Матроной в Москве, говорили, что всякие оккультисты и колдуны терпеть не могли святую старицу.

Вероятнее всего, народные верования, долго сохранявшиеся на селе, перекочевали вместе с населением в города, а потому и наложили отпечаток на восприятие и интерпретацию земной жизни святой Матроны. Мы и сейчас наблюдаем подобные явления. То тут, то там встречаются рекламные объявления разных колдуний и знахарок. Кто-то из знакомых повествует об особенной бабке из дремучей деревни, которая выдала ему особенной, заговоренной травки, которую надо заваривать и пить в строго определенное время. И уж регулярно на Новый год многие вспоминают китайский языческий календарь, веря в гороскопы (ассоциировав себя с животными и планетами), а перед Пасхой идут освящать куличи и яйца. Почему? Да потому что в головах этих людей нет разницы между «заговоренной водичкой» и святой водой, между освященным медом на Медовый Спас и «заговоренной землицей», между освященным куличом и «заговоренной травкой». Ведь это все намного проще, чем молитва, пост, причастие и ежедневная, ежечасная, постоянная работа над собой, присущая истинному христианину.

Комментарий от протоиерея Олега Стеняева

Изучив историю жития Матроны, мы заинтересовались тем, как выглядит процесс отбора материалов о святых. Как составляются «официальные» жития? Какими источниками руководствуется Церковь и какие свидетельства считает достоверными?

Об этом мы поговорили с богословом и публицистом, протоиереем Олегом Стеняевым.

– Отец Олег, как вышло, что неофициальное житие Матроны, написанное ее знакомой односельчанкой, обрело такую популярность? Можно ли доверять такому источнику? К примеру, встреча старицы со Сталиным – это явный миф, но многие в него верят.

– У вас ведь историческое издание, и вы должны понимать, что здесь должно быть несколько источников. Необходим хотя бы один исторический источник или показания свидетелей. Нельзя ни о чем писать голословно. Когда мы пишем церковную историю, мы никогда не пользуемся одним источником, их всегда несколько.

– Как происходит процесс составления жития святого? На какие источники Церковь опирается прежде всего?

– Во-первых, источниками являются мученические акты – это официальные документы.

– Что такое мученические акты?

– Когда римляне допрашивали мучеников, они составляли такой юридический документ, акт допроса. А потом христиане делали копии этих актов, или сами они сохранялись. И бывало так, что встречались разночтения.

– А как же быть с «молодыми» святыми, которых канонизировали совсем недавно? Ведь Матрона как раз из таких, и многие свидетельства о ней могут быть довольно сомнительными.

– Если говорить об отсутствии свидетелей, то возьмите, например, ситуацию с Родионовым, которого обезглавили в Чечне ( Евгений Родионов – российский военнослужащий, который попал в плен к чеченским боевикам и из-за отказа снять с себя нательный крест и принять ислам был казнен боевиками. – Прим. ред. ). Вся информация об этом – со слов людей, которые его казнили, а они считаются недостоверными свидетелями, и нет ни одного свидетеля православного. На самом деле это сложный вопрос. Тут действует такой принцип: в Библии сказано, что любое слово верно при устах двух или трех свидетелей («если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово» (Евангелие от Матфея, 18:16). – Прим. ред. ). Даже Преображение Господне на Фаворе наблюдали три свидетеля: Петр, Иаков и Иоанн. Задумайтесь, почему у нас четыре Евангелия об одном и том же? По тому же принципу: любое слово верно при устах двух или трех свидетелей, а четыре – это даже сверх меры. Это закон Моисея, он распространяется и на Писание, и на различные библейские вопросы, и т.д. К житиям святых всегда надо подходить очень осторожно – особенно когда долго не было канонизаций и люди были заинтересованы в том, чтобы канонизация произошла, они могли форсировать ситуацию.

– А как быть с описанием «заговоренной водички» и прочего колдовства? Как христианская церковь к такому относится?

– Библия допускает, что может быть колдовство, что есть волхвы, колдуны и так далее. Почитайте Пятикнижие Моисея; там написано, что когда Моисей творил чудеса, то египетские жрецы тоже повторяли некоторые из них, но только до определенного момента. В понимании трех религий – иудаизма, христианства и ислама – есть две реальности: божественная и дьявольская (в том числе колдовство. – Прим. ред. ). Конечно, это не перетягивание каната, и дьявол трепещет перед Богом, но в той мере, в какой Бог попускает, силы зла могут себя проявлять в этом мире. Но вы в любом случае должны придерживаться только официального жития. А все остальное – это может быть фольклор.