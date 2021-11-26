ПРИШВИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

Русский писатель.

Ро­дил­ся в ку­пе­че­ской се­мье. Учил­ся в Елец­кой гим­на­зии (1883-1889 годы), где пре­по­да­вал В.В.Ро­за­нов (влия­ние его про­зы Пришвин ис­пы­та­ет в даль­ней­шем); в 1893 году по­сту­пил на аг­ро­но­мическое от­де­ле­ние хи­мического факультета Риж­ско­го по­ли­тех­ни­кума.

В Ри­ге с 1896 года ак­тив­но уча­ст­во­вал в дея­тель­но­сти мар­кси­ст­ско­го круж­ка «под­го­тов­ки про­ле­тар­ских во­ж­дей»: рас­про­стра­нял под­поль­ную литературу, пе­ре­во­дил со­чи­не­ния А. Бе­бе­ля и Ф. Ме­рин­га . В 1897 году аре­сто­ван и при­го­во­рён к тю­рем­но­му за­клю­че­нию; вес­ной 1898 года вы­слан под над­зор по­ли­ции в Елец.

По­сле окон­ча­ния сро­ка вы­сыл­ки, не имея пра­ва учить­ся в Рос­сии, в 1900 году по­сту­пил в Лейп­циг­ский университет , по­се­щал лек­ции в Бер­ли­не и Йе­не; про­слу­шал кур­сы В.Ф. Ост­валь­да, В. Вунд­та. Ув­ле­кал­ся му­зы­кой Р. Ваг­не­ра, на­тур­фи­ло­со­фи­ей И.В. Гё­те. По окон­ча­нии в 1902 году Лейп­циг­ско­го университета, по­се­тив Па­риж, вер­нул­ся в Рос­сию. Ра­бо­тал аг­ро­но­мом в Туль­ской губ., в Клин­ском уезд­ном зем­ст­ве, в Пет­ров­ской сельскохозяйственной ака­де­мии в Мо­ск­ве. В 1904 году пе­ре­ехал в Санкт-Пе­тер­бург; пуб­ли­ко­вал­ся в на­учных жур­на­лах, со­став­лял по­пу­ляр­ные по­со­бия по сель­ско­му хо­зяй­ст­ву.

Пер­вый рас­сказ «До­мик в ту­ма­не», на­пи­сан­ный в 1904 году, не со­хра­нил­ся. Де­бют Пришвина в ху­дожественной про­зе - рас­сказ «Са­шок» (1906 год). Ле­том 1906 года по со­ве­ту Н.Е. Он­чу­ко­ва от­пра­вил­ся в фольк­лор­ную экс­пе­ди­цию в Оло­нец­кую губернию; 38 ска­зок, со­б­ран­ных Пришвиным, во­шли в сборник «Се­вер­ные сказ­ки» (1908 год) Он­чу­ко­ва. Впе­чат­ле­ния от по­езд­ки лег­ли в ос­но­ву пер­вой кни­ги Пришвина - «В краю не­пу­га­ных птиц: Очер­ки Вы­гов­ско­го края» (1907 год), где пей­заж­ные за­ри­сов­ки со­че­та­ют­ся с опи­са­ния­ми хо­зяйственной дея­тель­но­сти, пат­ри­ар­халь­но­го бы­та, ре­лигиозных и фольк­лор­ных тра­ди­ций жи­те­лей Русского Се­ве­ра; вос­соз­да­ны ко­ло­рит­ные ти­пы ска­зи­те­лей, во­пле­ниц, кол­ду­нов, ста­ро­ве­ров-«скрыт­ни­ков». Ле­том 1907 года Пришвин со­вер­шил вто­рую по­езд­ку на Русский Се­вер, ре­зуль­та­том ко­то­рой ста­ла книга «За вол­шеб­ным ко­лоб­ком: Из за­пи­сок на край­нем се­ве­ре Рос­сии и Нор­ве­гии» (1908 год); в по­ве­ст­во­ва­нии, сти­ли­зо­ван­ном под народную сказ­ку, про­яви­лась уст­рем­лён­ность Пришвина к «ре­аль­но­сти сказ­ки», к сбли­же­нию меч­ты и дей­ст­ви­тель­но­сти, к по­ис­ку пре­крас­но­го в по­все­днев­но­сти.

В 1907 году Пришвин зна­ко­мит­ся с А.М. Ре­ми­зо­вым; на­чи­на­ет по­се­щать Ре­ли­ги­оз­но-фи­ло­соф­ские со­б­ра­ния. Ле­том 1908 года со­вер­ша­ет по­езд­ку в за­волж­ские ле­са на Свет­лое озе­ро, к ле­ген­дар­но­му гра­ду Ки­те­жу, - мес­ту па­лом­ни­че­ст­ва ста­ро­ве­ров; пло­дом пу­те­ше­ст­вия ста­ла книга «У стен гра­да не­ви­ди­мо­го» (1909 год), где жи­во­пис­ность и дос­то­вер­ность об­ра­зов про­сто­на­род­ных ис­ка­те­лей «ис­тин­ной ве­ры» (дос­ти­гае­мые во мно­гом вос­соз­да­ни­ем соч­ной раз­го­вор­ной ре­чи) со­че­та­ют­ся с раз­думь­я­ми об ис­то­рической тра­ге­дии ста­ро­об­ряд­че­ст­ва. По­езд­ка в сред­не­ази­ат­ские сте­пи за Ир­тыш в 1909 году на­шла от­ра­же­ние в цик­ле ли­рических очер­ков «Чёр­ный араб» (1910 год), в ко­то­ром окон­ча­тель­но офор­ми­лось мас­тер­ст­во Пришвина - его осо­бое уме­ние пе­ре­плав­лять ре­аль­ные на­блю­де­ния в по­этическую кар­ти­ну це­ло­ст­ной жиз­ни в род­ст­ве с при­ро­дой. Сре­ди ран­них рас­ска­зов - «Кру­то­яр­ский зверь» (1911 год), «Ни­кон Ста­ро­ко­лен­ный», «Иван Ос­ля­ни­чек» (оба 1912 года), «Це­поч­ка Ии­су­со­ва» (1915 год) и другие, от­ра­зив­шие влия­ние про­зы Ре­ми­зо­ва.

В го­ды Первой ми­ро­вой вой­ны вы­сту­пал в основном как га­зет­ный пуб­ли­цист; два­ж­ды ез­дил кор­рес­пон­ден­том на фронт. Февральскую ре­во­лю­цию 1917 года встре­тил в Пет­ро­гра­де , при­няв её как ис­то­рическую за­ко­но­мер­ность; к ок­тябрь­ским со­бы­ти­ям от­нёс­ся рез­ко от­ри­ца­тель­но, трак­туя боль­ше­ви­ст­ский пе­ре­во­рот в апо­ка­лип­сических то­нах (очер­ки «Князь тьмы», «Не­ви­ди­мый град», оба 1917 года; и другие). 2 января 1918 года Пришвин был аре­сто­ван ЧК и две не­де­ли про­вёл в за­клю­че­нии. С вес­ны 1918 года жил в Хру­щё­ве, по­сы­лая в пе­рио­ди­ку ре­пор­та­жи о раз­гу­ле анар­хии, раз­граб­ле­нии по­ме­щичь­их уса­деб, про­из­во­ле но­вой вла­сти в про­вин­ции. Осе­нью, по­лу­чив от кре­сть­ян «вы­дво­ри­тель­ную» как быв­ший вла­де­лец име­ния, Пришвин вы­ну­ж­ден по­ки­нуть Хру­щё­во. Как за­не­сён­ная сне­гом ди­кая «Ски­фия», где раз­ру­шен тра­диционный ук­лад жиз­ни и идёт дра­ма­тическая борь­ба куль­тур­ных, ду­хов­ных на­чал с про­снув­ши­ми­ся в че­ло­ве­ке «зве­ри­ны­ми» ин­стинк­та­ми, пред­ста­ла Рос­сия в ав­то­био­гра­фической по­вес­ти Пришвина «Мир­ская ча­ша» (другое название «Раб обезь­я­ний», 1922 год; без ку­пюр опубликован в 1990 году). В по­исках собственного мес­та в но­вой литературе (но без ут­ра­ты сво­его «я») Пришвин об­ра­тил­ся к по­все­днев­ной жиз­ни про­стых тру­же­ни­ков: книга очер­ков «Баш­ма­ки: Ис­сле­до­ва­ние жур­на­ли­ста» (1925 год), в ко­то­рой кон­крет­ные на­блю­де­ния над профессиональной дея­тель­но­стью лю­дей тру­да, пол­ные по­зна­ва­тель­но­го ин­те­ре­са, об­ре­та­ют вы­со­ко­ху­до­же­ст­вен­ную литературную фор­му. Ес­те­ст­вен­ным в 1920-е годы вы­бо­ром от­но­си­тель­но сво­бод­ной сфе­ры для твор­че­ст­ва, уст­рем­лён­но­го к под­виж­ническому от­стаи­ва­нию ор­га­нических ос­нов жиз­ни, ста­ло для Пришвина об­ра­ще­ние к те­ме при­ро­ды. На ос­но­ве днев­ни­ко­вых за­пи­сей соз­дан цикл очер­ков «Род­ни­ки Бе­рен­дея» (1925 год), со­че­таю­щий по­этич­ные на­блю­де­ния над при­ро­дой с глу­бо­ки­ми жиз­не­ут­вер­ждаю­щи­ми фи­лософскими раз­думь­я­ми. Од­но из главных про­изве­де­ний Пришвин - ав­то­био­гра­фический ро­ман «Ка­щее­ва цепь» (1927 год) - о ста­нов­ле­нии в че­ло­ве­ке творческой лич­но­сти. Те­ма твор­че­ст­ва - од­на из цен­траль­ных в книге «Жу­рав­ли­ная ро­ди­на: По­весть о не­удав­шем­ся ро­ма­не» (1930 год). В ли­рической по­вес­ти-по­эме «Жень-шень (Ко­рень жиз­ни)» (1933 год) при­ро­да по­стиг­ну­та как сплошь лич­но­ст­ная и тре­бую­щая от че­ло­ве­ка лю­бов­но­го по­ни­ма­ния.

С 1937 года жил в Мо­ск­ве. В 1940 году же­нил­ся на В.Д. Ле­бе­де­вой (уро­ж­дён­ной Ли­ор­ко), ока­зав­шей су­ще­ст­вен­ное влия­ние на ук­ре­п­ле­ние хри­сти­ан­ских ори­ен­ти­ров ми­ро­воз­зре­ния и твор­че­ст­ва Пришвин, а позд­нее сыг­рав­шей ве­ду­щую роль в рас­кры­тии его под­лин­но­го об­раза как ху­дож­ни­ка-мыс­ли­те­ля.

В 1940 году на­ча­лась, но бы­ла не­ожи­дан­но пре­рва­на пуб­ли­ка­ция са­мо­го по­этического про­из­ве­де­ния Пришвина - по­эмы о люб­ви «Фа­це­лия», со­став­лен­ной из днев­ни­ко­вых ми­ниа­тюр (во­шла в книгу «Лес­ная ка­пель», 1943 года). Во­енные впе­чат­ле­ния от­ра­зи­ли «По­весть на­ше­го вре­ме­ни» (1944 год), сказ­ка-быль «Кла­до­вая солн­ца» (1945 год).

В мае 1946 года Пришвин при­об­рёл дом в деревне Ду­ни­но близ Зве­ни­го­ро­да, где про­во­дил бо́льшую часть го­да (ны­не Дом-му­зей Пришвина). В по­сле­во­ен­ные го­ды на­пря­жён­но ра­бо­тал над про­ник­ну­тым ре­лигиозно-фи­лософской сим­во­ли­кой ро­ма­ном-сказ­кой «Осу­да­ре­ва до­ро­га», на­ча­тым ещё в 1933 году (за­вер­шён в 1952 году, опубликован в 1957 году), ко­то­рый рас­смат­ри­вал как ито­го­вое про­из­ве­де­ние. Фор­ма «сказ­ки», ха­рак­тер­ная для по­сле­во­ен­но­го твор­че­ст­ва Пришвин, от­кры­ва­ла ши­ро­кие воз­мож­но­сти сбли­же­ния меч­ты и дей­ст­ви­тель­но­сти, ос­вое­ния и пре­об­ра­же­ния жиз­ни, твор­че­ст­ва «не­бы­ва­ло­го». Ро­ман­ти­ке позд­ней про­зы Пришвин со­пут­ст­ву­ют осо­бен­но­сти его по­ве­ст­во­вательной ма­не­ры - за­ду­шев­ность то­на, до­ве­ри­тель­ность ин­то­на­ции, об­ра­ще­ние к чи­та­те­лю как к дру­гу, при­гла­шае­мо­му к со­твор­че­ст­ву.

Вос­при­ятие Пришвина пре­имущественно как эт­но­гра­фа-пу­те­ше­ст­вен­ни­ка и охот­ни­ка, пи­са­те­ля для де­тей, куль­ти­ви­ро­вав­шее­ся советской кри­ти­кой при жиз­ни пи­са­те­ля, ста­ло пре­тер­пе­вать су­ще­ст­вен­ные из­ме­не­ния лишь со второй половины 1980-х годов с на­ча­лом пуб­ли­ка­ции без цен­зур­ных ку­пюр его «Днев­ни­ков», ко­то­рые Пришвин це­нил вы­ше все­го им на­пи­сан­но­го. Бес­при­мер­ные как по хро­но­ло­гическому ох­ва­ту (1905-1954 годы), так и по обще­му объ­ё­му, поч­ти ка­ж­до­днев­ные за­пи­си пред­став­ля­ют со­бой не толь­ко ли­ри­ко-фи­лософский ком­мен­та­рий к жиз­ни и твор­че­ст­ву пи­са­те­ля, но и уни­каль­ную по бо­гат­ст­ву ис­то­рического ма­те­риа­ла, ху­дожественной дос­то­вер­но­сти и глу­би­не ос­мыс­ле­ния по­та­ён­ную ле­то­пись тра­гической эпо­хи. В днев­ни­ках Пришвин пред­ста­ёт не толь­ко как ху­дож­ник и пуб­ли­цист, но пре­ж­де все­го как ори­ги­наль­ный мыс­ли­тель, раз­ра­ба­ты­вав­ший ос­но­ван­ную на хри­сти­ан­ском уче­нии уни­вер­саль­ную этическую фи­ло­со­фию, пе­ре­кли­каю­щую­ся с идея­ми В.И. Вер­над­ско­го, А.А. Ух­том­ско­го, М.М. Бах­ти­на, А.Ф. Ло­се­ва.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)